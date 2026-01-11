Congo-Brazzaville: Coupe de la BSCA Bank - Quetsia Apandaba, vainqueure du premier concours de la chanson chinoise

Remportée par Mlle Quetsia Apandaba, la finale de la coupe Banque sino-congolaise pour l'Afrique (BSCA Bank), intitulée Concours de la chanson chinoise, co-parrainée par l'Institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi, a eu lieu le 9 janvier dans la salle de conférence de ladite banque.

Le 8 janvier, il s'est tenu au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba en Ethiopie la cérémonie du lancement de l'année des échanges entre peuples chinois et africains. A cette occasion, les participants à cette cérémonie ont appelé à l'approfondissement du dialogue entre les deux civilisations. C'est dans ce cadre que la BSCA Bank, en partenariat avec l'institut Confucius, a organisé le concours de la chanson chinoise destiné à la jeunesse congolaise amoureuse de la langue et culture chinoises.

Ce concours a mis aux prises dix candidats venus de différents établissements d'enseignement de la langue et culture chinoises. Parmi ces candidats, lI y a eu Dzounou Dianzenza, Quetsia Apandaba, Benie Dianzenza, Bénie Danielle Okandza, Sayluis Saya, Rodhe-Victoire Mpio-Mami, Anicia Juliana Watinot, Edna Benie Bahondakio, Alchanni Elitche Nkala Nguila, Innonçant Ndoba Ikangalat.

Après des brillantes prestations des uns des autres, marquées par deux passages, le jury composé de six membres dont quatre Chinois et deux Congolais,présidé par Mme Jing, a rendu publics les résultats. Mlle Quetsia Apandaba, finaliste de l'Institut Confucius, a été déclarée vainqueure du concours de la chanson chinoise. Très émue, elle s'est dite heureuse d'avoir remporté ce concours. Les autres candidats lauréats ont bénéficié de quelques cadeaux précieux.

Pour sa part, le directeur congolais de l'Institut Confucius, Antoine Ngakosso, a loué l'initiative. « L'initiative est très bonne, car elle cadre bien avec les missions de l'institut Confucius qui est la promotion de la langue et culture chinoises en République du Congo », a dit Antoine Ngakosso.

Notons que la finale de ce concours s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités chinoises en poste au Congo, notamment les responsables de la BSCA Bank, des sociétés chinoises de la place et du directeur chinois de l'institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi, Zhou Zhimin.