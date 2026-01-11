Sénégal: Assises des 'daaras' - Serigne Mountakha Mbacké bénit le processus, selon Moustapha Guirassy

Touba — Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, bénit le processus mis en place pour la tenue prochaine des assises nationales des "daaras", a indiqué samedi à Touba le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbamba Guissary.

"Nous repartons d'ici satisfaits, parce que notre satisfaction dépendait de celle du khalife général des mourides. Lorsque nous lui avons présenté les conclusions de la concertation régionale de Diourbel, il s'est montré très satisfait", a-t-il déclaré à l'issue d'une audience que lui a accordée le guide religieux à Darou Miname, en présence des autorités administratives et éducative locales.

Selon le ministre de l'Éducation nationale, le patriarche de Darou Miname a béni le processus et encouragé l'ensemble des parties prenantes pour leur contribution, tout en rappelant l'importance des "daaras" (écoles coraniques) dans le système éducatif et la vie sociale du pays.

"Le khalife a encouragé le gouvernement du Sénégal à oeuvrer pour la réussite de ces assises et à les boucler dans les meilleurs délais", a ajouté M. Guirassy.

Il a également indiqué que Serigne Mountakha Mbacké a appelé tous les acteurs concernés à se mobiliser pour assurer le succès des assises des "daaras".

"Les conclusions issues de ces assises auront un impact significatif sur le système éducatif en général, au-delà des seuls daaras. Il s'agira, in fine, d'imprégner notre système éducatif des valeurs portées par la spiritualité, qui constituent des signes distinctifs de ces établissements coraniques", a expliqué le ministre de l'Éducation nationale.

Il considère que ces assises ouvrent la voie à une souveraineté intellectuelle, éducative et culturelle. "Les daaras font partie intégrante de l'histoire du Sénégal", a-t-il souligné.

À travers les assises qui leur seront consacrées, a poursuivi M. Guissary, "le Sénégal est en train de se réconcilier avec une part importante de lui-même".

Le ministre de l'Éducation nationale a enfin rappelé que près de trois mille écoles coraniques sont recensés dans la ville de Touba, affirmant que tous ces "daaras" ont pris part à la concertation régionale organisée à Touba.