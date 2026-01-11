Afrique: Le Nigéria rejoint le Maroc en demi-finale

10 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

- Le Nigéria s'est qualifié samedi pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, après sa victoire sur l'Algérie, 2-0, à l'issue d'une rencontre largement maîtrisée par les Super Eagles.

Les buts nigérians ont été marqués par Oshimen à la 47e minute, Adams doublant le score dix minutes plus dix minutes plus tard.

Le Nigéria a contrôlé de bout en bout le tempo de cette rencontre en imposant un défi physique dès la rencontre, à travers un pressing haut qui a longtemps contrarié les Algériens qui peinaient à sortir de leur moitié de terrain.

Malgré cette nette domination, les deux équipes étaient à égalité à la pause, 0-0, sauf que le Nigéria va très vite trouver le chemin des filets deux minutes après la pause grâce à son buteur fétiche Oshimen, imité par Adams, dix minutes plus tard.

Les Fennecs, impuissants, n'ont jamais eu les armes pour inquiéter leurs adversaires passés tout près du 3-0, mais Akor Adams a trouvé le poteau de la tête, sur un service en retrait en taclant d'Osimhen (82e).

En demi-finale, le Nigéria va rencontrer le Maroc, pays organisateur, qui s'est défait (2-0) du Cameroun, vendredi.

