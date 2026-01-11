interview

Faire du livre une demeure pour l'esprit et un horizon pour les consciences : telle est la vocation que porte Alassane Koumé. Auteur du livre « Un éternel optimiste » et président de l'Association pour la Promotion du Livre et de la Lecture (PLL), il inscrit son engagement dans une foi en la lecture comme acte de transmission et de résistance silencieuse. Sa parole, dans cet entretien, s'avance avec clarté sur la deuxième édition du Goal-PLL.

Dans quel contexte est né l'association pour promotion du livre et de la lecture ?

Après la publication de mon livre en 2022 et un succès commercial avec plus de 700 exemplaires vendus en quelques mois, j'ai compris qu'il fallait partager cette expérience et permettre à d'autres auteurs d'en bénéficier. C'est ainsi qu'est née la PLL, avec quelques passionnés de littérature. À travers cette initiative, nous voulons offrir à chaque membre l'opportunité d'améliorer la commercialisation de ses oeuvres et de maximiser leur impact.

La PLL ambitionne de révolutionner le monde de la littérature en proposant des solutions innovantes aux défis que rencontrent les auteurs, notamment en matière de marketing et de diffusion des livres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pourquoi la mise en place du Goal PLL ?

Goal PLL, c'est le gala d'ouverture des auteurs pour la littérature. Nous l'avons lancé l'année dernière sous l'appui de la Direction du Livre et de la Promotion de la Lecture. Cette année marque la deuxième édition, prévue ce samedi 10 Janvier 2026 . C'est une rencontre qui permet d'échanger sur les perspectives de promotion du livre et de la lecture.

Cette édition sera une occasion d'échanger sur le devenir du livre et de la promotion de la lecture en dressant la programmation annuelle des activités de la PLL.

La deuxième édition célébrera des sommités de la littérature Sénégalaise avec M. Mamadou SAMB comme Parrain et Mme Dieynaba SARR comme Marraine.

Qu'est-ce qui justifie le choix porté sur le parrain et la marraine de cette édition ?

Le choix porté sur le parrain Mamadou SAMB n'est pas fortuit vu son parcours et prouesse dans le monde de la littérature. Il a toujours soutenu la PLL de par sa présence et ses conseils.

En ce qui concerne la marraine Dieynaba Sarr, elle a eu à occuper le poste de coordonnatrice générale de la PLL. A travers son leadership, nous avons eu à réaliser beaucoup de choses dans notre trajectoire littéraire.

Ce choix démontre donc de la vision que nous avons à valoriser nos héros nationaux et mentors en leur servant comme modèle de réussite mais surtout afin que la jeune génération d'auteurs que nous sommes s'inspire de leur parcours et suivent leur pas.

Quelles sont les innovations de cette année par rapport à la précédente édition ?

Cette année nous aurons à primer l'engagement des membres à travers des distinctions symbolique mais également susciter le débat avec les différentes parties de la chaîne du livre sur notre thématique : la promotion du livre et de la lecture à l'ère du numérique.

Nous aurons également la présence des sommités de la littérature sénégalaise comme Abdoulaye Racine Senghor pour échanger avec les jeunes écrivains sur des pistes de réflexion qui fondent le secteur du livre.

Pour finir, la PLL répondra présente face aux différentes questions qui toucheront le livre et la lecture à travers de belles initiatives collectives pour qu'ensemble nous puissions écrire une nouvelle page de la littérature sénégalaise.

Notre aventure ne vient que de commencer car de belles innovations nous attendent en cette année.

En dehors du dîner Goal PLL, est-ce que l'association organise d'autres activités ?

Depuis sa création, la PLL a organisé plusieurs événements littéraires au Sénégal. Parmi les plus marquants, nous pouvons citer : la Cérémonie de Dédicace Collective (CDC), cet événement a rassemblé 26 auteurs et écrivains autour d'une présentation et d'une dédicace de leurs ouvrages. Contrairement aux Cérémonies de Dédicace Individuelles (CDI), souvent organisées par les auteurs eux-mêmes, cette initiative collective visait à mutualiser les forces et créer une dynamique de groupe autour du livre.

Ensuite, nous avons Lire au Parc, une activité durant laquelle nous avons recueilli des oeuvres et passé quelques heures de lecture et d'échanges autour des livres. On organise également des formations en prise de parole en public afin de former les membres. Sans oublier la première édition de notre activité scolaire "Lire à l'école", une initiative menée le 21 mars 2025 au Lycée Privé d'Excellence Birago Diop, en partenariat avec l'Association des Parents d'Élèves. Cet événement a permis d'échanger avec les élèves sur l'importance de la lecture et de recueillir leurs interrogations sur la littérature.

La deuxième édition de l'activité "lire à l'école" a eu lieu au cours privés Amadu et Kumba (Lac Rose) le 30 avril 2025. Cette activité nous permis de promouvoir 3 de nos auteurs à savoir : Aziz EMARD auteur du livre « Fruits de mes nuits blanches », Aminata LY auteure du livre « Reflets », Amadou Aly KANE auteur du livre « La vie, secrets et injustices ». Le cours privé Miroir du Sénégal a accueilli la troisième édition. On projette sur d'autres activités durant cette année.