Sénégal: CAN 2025 - Idrissa Gana Guèye, l'éternel poumon des Lions

À 35 ans, Idrissa Gana Guèye continue de défier le temps et les kilomètres. À la CAN 2025, le milieu sénégalais demeure l'un des piliers les plus solides des Lions, incarnation parfaite de l'équilibre et de la régularité. Dans un tournoi où l'intensité ne pardonne rien, Gana Guèye impose encore son tempo, avec la même constance et la même exigence qu'à ses débuts.

Avec Krépin Diatta, il est l'un des deux seuls joueurs de champ sénégalais à avoir disputé l'intégralité des rencontres depuis le début de la compétition. Un fait révélateur de son importance dans le dispositif de Pape Thiaw. Infatigable, toujours bien placé, Gana Guèye reste le premier rideau défensif et le premier relanceur d'un Sénégal qui construit désormais ses succès par le jeu.

Son abattage n'a d'égal que son intelligence. Connu pour son registre exigeant, fait de pressing, de duels et de harcèlement constant, Idrissa Gana Guèye a pourtant réalisé une performance rare : il n'a écopé d'aucun carton depuis le début de cette CAN. Une anomalie statistique pour un joueur aussi engagé, mais surtout le signe d'une maturité totale dans la gestion des temps faibles et des situations à risque.

Dans l'entrejeu des Lions, il est le véritable métronome . Aux côtés de Pape Guèye et d'Habib Diarra, il équilibre, oriente et sécurise. Toujours juste dans ses interventions, rarement pris de vitesse, Gana Guèye donne l'impression de voir le jeu une seconde avant les autres. Une lecture qui fait de lui l'un des joueurs les plus fiables du Sénégal depuis le coup d'envoi du tournoi.

Ce n'est donc pas un hasard si Pape Thiaw en a fait son patron du milieu depuis son arrivée. Dans cette équipe en pleine mutation, Idrissa Gana Guèye est le trait d'union entre expérience et la jeunesse. À 35 ans et une sixième CAN disputée, il ne parle pas beaucoup. Il joue. Et il continue, match après match, de rappeler pourquoi il reste indispensable aux Lions.