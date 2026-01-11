Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria roule sur l'Algérie et rejoint le Maroc en demies

Dans le choc des quarts de finale de la CAN 2025, le Nigeria a pris le meilleur sur l'Algérie 2-0 ce samedi 10 janvier 2026. Les Nigérians défieront le Maroc au tour suivant.

Rouleau compresseur. C'est le mot pour définir cette équipe du Nigeria, qui a étouffé l'Algérie du début à la fin de ce quart de finale. Pressing constant, dédoublements, occasions à foison... Les Super Eagles ont livré une partition digne d'un quart de finale de Coupe d'Afrique, voire plus. Dès les premières minutes, les hommes d'Eric Chelle ont assiégé le camp algérien, sans réussir à convertir leurs occasions. Mais en 2e mi-temps, Victor Osimhen va sortir de l'ombre et délivrer les siens de la tête, après un superbe centre du gauche d'Onyemaechi (47e).

Dix minutes plus tard, Osimhen va se muer en passeur après une magnifique action collective, pour servir Akor Adams, qui efface Lucas Zidane d'un magnifique crochet, avant de finir dans le but vide. Les Super Eagles s'envolent, les Fennecs sont KO. Preuve de l'impuissance algérienne dans cette partie, les Fennecs n'ont cadré aucune frappe durant tout le match, ne tentant que trois tirs. Alors que les Nigérians ont tiré au but 13 fois (5 cadrés), touchant le ballon 42 fois le ballon dans la surface adverse, contre 10 pour l'Algérie.

Le Nigeria s'offre ainsi un 9e succès contre l'Algérie en match officiel et prend les devants (8 victoires pour l'Algérie, 5 nuls). Surtout, les Super Eagles prennent leur revanche après le revers en demi-finale en 2019 contre les Algériens (1-2). En demi-finale, Ademola Lookman et les siens défieront le Maroc, pays organisateur.