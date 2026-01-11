Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Maniema Union et Les Aigles du Congo brillent en phase retour

L'AS Maniema Union a dominé l'AS Dauphin Noir (1-0) lors de la 14e journée de la LINAFOOT Ligue 1, ce samedi 10 janvier 2026, au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. Pour l'ouverture de la phase retour dans le groupe B, les joueurs de Papy Kimoto ont frappé fort dès la 5e minute grâce à Obed Mbala Tshitan. Malgré les tentatives des deux équipes pour alourdir ou réduire le score, le résultat est resté figé jusqu'au terme.

Le meilleur buteur du championnat, Candidat Mapendo (11 buts), et le nouvel arrivant Benny Namboka sont restés muets. Maniema Union maintient son invincibilité sur 14 matchs : 6 victoires, 8 nuls.

Au stade Tata Raphaël de Kinshasa, le FC Les Aigles du Congo a battu le FC MK (1-0) sur un but d'Esdras Makosi à la 60e minute, son troisième de la saison 2025-2026, dépassant déjà ses zéro buts en plus de 30 matchs lors de la saison 2024-2025.

Les hommes de Papy Mpoyi conservent la tête du groupe B. Plus tôt, l'OC Bukavu Dawa et l'AF Anges Verts ont fait match nul (0-0).

Classement : Groupe B

FC Les Aigles du Congo : 31 pts, 14 MJ (+13)

AS Maniema Union : 26 pts, 14 MJ (+9)

AS Vita Club : 23 pts, 13 MJ (+9)

FC Céleste : 22 pts, 13 MJ (+12)

FC Étoile du Kivu : 19 pts, 13 MJ (-1)

DC Motema Pembe : 18 pts, 13 MJ (+5)

AC Rangers : 18 pts, 13 MJ (-2)

FC New Jak : 17 pts, 13 MJ (+2)

AS Dauphin Noir : 16 pts, 14 MJ (+1)

FC MK : 16 pts, 14 MJ (-7)

AF Anges Verts : 14 pts, 14 MJ (-5)

FC Renaissance : 13 pts, 13 MJ (-8)

OC Renaissance : 12 pts, 13 MJ (-6)

OC Bukavu Dawa : 5 pts, 14 MJ (-21)

Programme de ce dimanche 11 janvier

· AC Rangers vs OC Renaissance du Congo au Stade Tata Raphaël : Kinshasa à 13h00

· FC Étoile du Kivu vs AS Vita Club, au Stade Joseph Kabila Kabange : Kindu à 15h00

· New Jak FC vs DC Motema Pembe, au Stade Tata Raphaël : Kinshasa à 15h00.