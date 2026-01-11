Congo-Kinshasa: Plus de 420 enfants orphelins non scolarisés à Kyavinyonge (Nord-Kivu)

Au moins 420 enfants orphelins en âge scolaire ne fréquentent pas l'école dans l'agglomération lacustre de Kyavinyonge, située à environ 100 kilomètres au sud-est de Beni, au Nord-Kivu. Selon la Plateforme universelle des orphelinats de Butembo, ces enfants ont perdu leurs parents lors de naufrages sur le lac Édouard ou dans la guerre en territoire de Rutshuru.

Cette organisation alerte sur la situation et lance un appel à l'aide aux personnes de bonne volonté.

Le coordonateur Deogratias Muhindo juge ce chiffre alarmant : « Nous avons recensé 420 enfants orphelins en âge scolaire auprès des encadreurs à Kyavinyonge. C'est un nombre excessivement élevé et inquiétant. »

D'après l'organisation, les causes principales incluent les naufrages de pêcheurs et les exécutions à la frontière ougandaise, ainsi que les violences à Rutshuru, entraînant un afflux d'orphelins. Les écoles publiques locales manquent de capacité pour les accueillir, et ces enfants sont dépourvus de fournitures scolaires et d'uniformes. La plateforme exhorte tous les acteurs à subvenir à leurs besoins urgents.