Congo-Kinshasa: Un policier et son enfant blessés par balles par des hommes armés à Mbuji-Mayi

Un élément de la Police nationale congolaise (PNC) et son enfant de moins de 10 ans, ont été grièvement blessés par balles par des hommes armés portant l'uniforme de la police, dans la nuit de vendredi à samedi 10 janvier 2026, à Bipemba, commune de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Le mobile de cette attaque reste inconnu.

Un des assaillants a été maîtrisé par les éléments de la police de proximité arrivés sur les lieux. Cet incident s'inscrit dans une série d'actes criminels qui sèment la peur dans cette municipalité depuis plusieurs jours, rapportent des témoins.

La bourgmestre de Bipemba réclame un renforcement des effectifs policiers pour sécuriser la population.

Les habitants, comme Monique Mujinga, ménagère du coin, dénoncent la recrudescence des attaques et l'insuffisance de protection : « Chez nous, nous ne dormons plus depuis les fêtes. Nous passons les nuits dehors pour pouvoir crier. Dès que les bandits entrent dans une maison, ils tabassent les propriétaires, tuent et volent tous les biens de valeur. C'est difficile. », déplore-t-elle.