Congo-Kinshasa: La Banque centrale du Congo poursuit l'assouplissement de sa politique monétaire

Lors de sa session ordinaire tenue jeudi 8 janvier à Kinshasa, le Comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de poursuivre, pour la deuxième fois consécutive en trois mois, l'assouplissement de sa politique monétaire amorcé au dernier trimestre 2025.

Cette décision prise, sous la présidence du gouverneur de la Banque centrale, prouve sa volonté à créer des conditions monétaires favorables, tout en veillant à préserver les équilibres macroéconomiques durement acquis. En termes simples, la BCC rend l'argent progressivement moins cher afin de faciliter le financement de l'économie nationale, sans compromettre la stabilité du système financier.

"Pour l'année 2026, le comité de politique monétaire projette une évolution maîtrisée des rythmes des formations des prix, dans un contexte de stabilisation du taux de change et de maintien d'une croissance économique robuste", a annoncé André Wameso Nkualoloki, gouverneur de la BCC et président du Comité de politique monétaire.

Selon lui, l'économie devrait bénéficier des effets de l'évolution favorable des cours des métaux, notamment ceux du cuivre et du cobalt. En même temps, elle devrait continuer à subir des effets de tension géopolitique mondiale, ainsi que des tarifs douaniers.

Au niveau national, André Wameso Nkualoloki espère une atténuation des conflits dans la partie Est de la République en lien avec les engagements pris par les différentes parties. "Au regard de ces évolutions, le comité a décidé de poursuivre avec l'assouplissement de la politique monétaire amorcée au dernier trimestre 2025", poursuit-il.

Par ailleurs, le comité de politique monétaire maintient son engagement à assurer un suivi rigoureux de l'évolution économique, ainsi que de la liquidité au sein de l'économie.

Dans ce contexte, a indiqué André Wameso, les entreprises devraient bénéficier de conditions d'emprunt plus favorables, propices à l'investissement productif ; et les ménages pourraient accéder plus aisément aux financements pour le logement ou les activités commerciales.