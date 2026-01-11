Congo-Kinshasa: L'ONG VSV préoccupée par la multiplication des naufrages en RDC

La Voix des sans voix pour les droits de l'homme (VSV) se dit préoccupée par la multiplication de naufrages sur le fleuve Congo et d'autres voies navigables de la RDC. Dans un communiqué parvenu vendredi 9 janvier Radio Okapi, l'ONG appelle le Gouvernement à faire respecter strictement les mesures en vigueur sur la navigation fluviale.

La VSV évoque le naufrage survenu dans la nuit du 05 au 06 janvier 2026, près de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Bilan : un enfant a perdu la vie, plusieurs passagers sont portés disparus et 73 personnes ont été secourues.

Concernant ce dernier naufrage, la Voix des Sans Voix précise qu'une embarcation de fortune, dénommée « Zoulu », en provenance de Mbandaka, est entrée en collision avec deux baleinières venant de la localité de Bolembe, dans le territoire de Bolomba.

L'ONG rappelle qu'un autre naufrage, celui de la baleinière Mbeya Mbeya, était survenu le 20 décembre 2025 sur le fleuve Congo, à Mbandaka, provoquant la disparition de plusieurs personnes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la VSV, ces accidents à répétition s'expliquent notamment par le non-respect des normes de navigation, la surcharge des embarcations et la navigation nocturne. Une situation jugée inacceptable, alors que des mesures claires existent, notamment l'interdiction formelle de naviguer la nuit et le port obligatoire des gilets de sauvetage pour les passagers comme pour les membres d'équipage.

Face à ce constat, la Voix des sans voix appelle les autorités à ouvrir des enquêtes afin que les responsables de ces naufrages soient traduits en justice, et que les règles de navigation soient enfin strictement appliquées.