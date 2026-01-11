Ethiopie: Le Premier ministre a salué le projet de l'aéroport international de Bishoftu comme un jalon majeur vers la prospérité de l'Éthiopie.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait l'éloge du projet d'aéroport international de Bishoftu (BIA), le présentant comme un levier essentiel de la transformation nationale de l'Éthiopie et comme un symbole ouvrant la voie à un avenir plus moderne et plus prospère pour le pays.

La cérémonie officielle de pose de la première pierre a marqué le lancement des travaux, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, de la Première dame Zinash Tayachew et de plusieurs hauts responsables gouvernementaux.

Selon une publication du cabinet du Premier ministre sur les réseaux sociaux, Abiy Ahmed a qualifié cette journée de « moment déterminant dans la marche de l'Éthiopie vers la modernisation et la prospérité ».

Le chef du gouvernement a également souligné qu'Ethiopian Airlines constitue une véritable fierté nationale, non pas en raison d'un parcours exempt de défis, mais grâce à sa capacité de résilience, à son aptitude à surmonter les obstacles et à son rôle de pionnier dans le secteur aérien africain.

Il a mis en avant que la principale force de la compagnie réside dans sa culture organisationnelle solide, fondée sur une priorité absolue accordée à la sûreté et à la sécurité, ainsi que sur un leadership favorisant l'innovation, la créativité et le sens du travail.

Par ailleurs, Ethiopian Airlines s'appuie sur un personnel de plus de 26 000 employés profondément attachés à leur compagnie nationale, respectueux de ses valeurs et engagés en permanence dans le renforcement de leurs compétences à travers la formation continue.

Implantée à environ 40 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, à une altitude de 1 910 mètres, la ville de Bishoftu offre un environnement idéal pour les performances aéronautiques et une gestion efficace des flux de passagers, qu'ils soient en transit, au départ ou à l'arrivée.

Le projet prévoit également la réalisation d'une autoroute moderne à plusieurs voies reliant le nouvel aéroport à la capitale, ainsi que la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse de 38 kilomètres, avec des vitesses opérationnelles comprises entre 120 et 200 km/h, a précisé le bureau du Premier ministre.

Lors de sa phase initiale, l'aéroport international de Bishoftu disposera d'une capacité annuelle de 60 millions de passagers.

À l'achèvement complet de son plan directeur, cette capacité pourra atteindre 110 millions de passagers par an, positionnant ainsi l'Éthiopie comme l'un des principaux pôles aéronautiques à l'échelle mondiale.