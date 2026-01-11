Ethiopie: Le Premier ministre a salué le projet de l'aéroport international de Bishoftu comme un jalon majeur vers la prospérité de l'Éthiopie.

10 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait l'éloge du projet d'aéroport international de Bishoftu (BIA), le présentant comme un levier essentiel de la transformation nationale de l'Éthiopie et comme un symbole ouvrant la voie à un avenir plus moderne et plus prospère pour le pays.

La cérémonie officielle de pose de la première pierre a marqué le lancement des travaux, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, de la Première dame Zinash Tayachew et de plusieurs hauts responsables gouvernementaux.

Selon une publication du cabinet du Premier ministre sur les réseaux sociaux, Abiy Ahmed a qualifié cette journée de « moment déterminant dans la marche de l'Éthiopie vers la modernisation et la prospérité ».

Le chef du gouvernement a également souligné qu'Ethiopian Airlines constitue une véritable fierté nationale, non pas en raison d'un parcours exempt de défis, mais grâce à sa capacité de résilience, à son aptitude à surmonter les obstacles et à son rôle de pionnier dans le secteur aérien africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a mis en avant que la principale force de la compagnie réside dans sa culture organisationnelle solide, fondée sur une priorité absolue accordée à la sûreté et à la sécurité, ainsi que sur un leadership favorisant l'innovation, la créativité et le sens du travail.

Par ailleurs, Ethiopian Airlines s'appuie sur un personnel de plus de 26 000 employés profondément attachés à leur compagnie nationale, respectueux de ses valeurs et engagés en permanence dans le renforcement de leurs compétences à travers la formation continue.

Implantée à environ 40 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, à une altitude de 1 910 mètres, la ville de Bishoftu offre un environnement idéal pour les performances aéronautiques et une gestion efficace des flux de passagers, qu'ils soient en transit, au départ ou à l'arrivée.

Le projet prévoit également la réalisation d'une autoroute moderne à plusieurs voies reliant le nouvel aéroport à la capitale, ainsi que la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse de 38 kilomètres, avec des vitesses opérationnelles comprises entre 120 et 200 km/h, a précisé le bureau du Premier ministre.

Lors de sa phase initiale, l'aéroport international de Bishoftu disposera d'une capacité annuelle de 60 millions de passagers.

À l'achèvement complet de son plan directeur, cette capacité pourra atteindre 110 millions de passagers par an, positionnant ainsi l'Éthiopie comme l'un des principaux pôles aéronautiques à l'échelle mondiale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.