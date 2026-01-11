Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé les travaux de construction de l'aéroport international de Bishoftu.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé, ce matin, les travaux de construction de l'aéroport international de Bishoftu, un projet d'envergure nationale appelé à accompagner la croissance rapide du secteur aérien éthiopien et l'expansion internationale d'Ethiopian Airlines.

S'exprimant à travers un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef du gouvernement a expliqué que cette nouvelle infrastructure est développée en complément de l'aéroport international d'Addis-Abeba Bole, dont la capacité annuelle étendue atteint désormais près de 25 millions de passagers.

Il a précisé que l'initiative s'inscrit dans une approche stratégique multi-aéroportuaire visant à consolider la position de l'Éthiopie comme principale porte d'entrée aérienne du continent africain.

D'après le Premier ministre, l'aéroport international de Bishoftu constituera le plus vaste projet d'infrastructure aéronautique jamais entrepris en Afrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également souligné la cohérence du projet avec les réformes économiques en cours, la politique d'industrialisation et la vision à long terme de l'Éthiopie dans le domaine de l'aviation.

« Ce projet est pleinement aligné sur nos réformes économiques, notre programme d'industrialisation et notre stratégie aéronautique de long terme.

Il renforcera la compétitivité mondiale d'Ethiopian Airlines, stimulera la connectivité africaine dans le cadre de la ZLECAf, développera les corridors commerciaux et touristiques et positionnera l'Éthiopie comme un hub intercontinental majeur », a-t-il déclaré.

Implanté à environ 40 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, à une altitude de 1 910 mètres, l'aéroport de Bishoftu bénéficiera de conditions géographiques favorables à l'exploitation aérienne et à la gestion efficiente des flux de passagers, qu'ils soient en transit ou à destination de la capitale.

Sa proximité avec Addis-Abeba facilitera son intégration harmonieuse au système aéronautique existant.

La première phase du projet prévoit une capacité annuelle pouvant atteindre 60 millions de passagers.

À terme, une fois l'ensemble des infrastructures achevées, l'aéroport devrait être en mesure d'accueillir jusqu'à 110 millions de voyageurs par an, propulsant ainsi l'Éthiopie au rang des plus grands pôles aéronautiques mondiaux, a conclu le Premier ministre.