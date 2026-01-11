Gabon: Echanges sur la validation du questionnaire pour les GEF entre Louise Mvono et Armande Longo

10 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)

Ce vendredi 9 janvier 2026, Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, a organisé une séance de travail avec Armande Longo, épouse Moulengui, ministre des Affaires sociales, pour discuter du Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL), notamment pour les Gabonais vulnérables.

Plusieurs objectifs ont été notés durant cette rencontre. Il s'agit de la validation du questionnaire pour collecter les données des Gabonais économiquement faibles ou socialement vulnérables ; de la mise en place d'un travail visible et mesurable avec des données fiables.

Les échanges menés entre les deux membres du gouvernements et leurs différentes directions générales s'orientent vers l'atteintes des objectifs.

La ministre Louise Mvono a insisté sur l'importance de données fiables pour un travail efficace. Armande Longo, épouse Moulengui, des Affaires sociales quant à, a souligné l'importance de résultats mesurables et durables pour cette opération nationale.

Les deux ministres ont exprimé leur espoir d'obtenir des résultats fiables à l'issue de cette opération.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.