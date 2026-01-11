Gabon: Echanges sur la validation du questionnaire pour les GEF entre Louise Mvono et Armande Longo

Ce vendredi 9 janvier 2026, Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, a organisé une séance de travail avec Armande Longo, épouse Moulengui, ministre des Affaires sociales, pour discuter du Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL), notamment pour les Gabonais vulnérables.

Plusieurs objectifs ont été notés durant cette rencontre. Il s'agit de la validation du questionnaire pour collecter les données des Gabonais économiquement faibles ou socialement vulnérables ; de la mise en place d'un travail visible et mesurable avec des données fiables.

Les échanges menés entre les deux membres du gouvernements et leurs différentes directions générales s'orientent vers l'atteintes des objectifs.

La ministre Louise Mvono a insisté sur l'importance de données fiables pour un travail efficace. Armande Longo, épouse Moulengui, des Affaires sociales quant à, a souligné l'importance de résultats mesurables et durables pour cette opération nationale.

Les deux ministres ont exprimé leur espoir d'obtenir des résultats fiables à l'issue de cette opération.