Gabon: Fonction publique - Justine Judith Lekogo plaide pour la maîtrise réelle de l'administration avant les nominations

Face aux dysfonctionnements persistants de l'administration publique, notamment l'absence de réponses aux courriers adressés aux institutions de l'État, une voix s'élève pour rappeler une exigence fondamentale : on ne dirige pas l'administration sans en maîtriser les rouages.

La députée Justine Judith Lekogo défend avec constance une approche fondée sur l'expérience, la formation progressive et la connaissance approfondie du fonctionnement administratif.

Depuis plusieurs années, les citoyens et les acteurs institutionnels constatent une baisse de performance de l'appareil administratif. Courriers sans suite, dossiers bloqués, lenteurs inexpliquées : autant de situations qui alimentent l'idée d'un manque de volonté politique. Pourtant, selon Justine Judith Lekogo, le problème est ailleurs. « Le véritable blocage se situe très souvent dans la chaîne administrative intermédiaire », souligne-t-elle.

Des nominations déconnectées de l'expérience administrative

Pour la députée, l'un des maux majeurs de la fonction publique réside dans la nomination à des postes stratégiques de profils n'ayant pas effectué un parcours progressif au sein de l'administration. Conseillers, chargés d'études ou responsables techniques se retrouvent parfois propulsés à des fonctions exigeantes sans avoir « fait leurs classes ».

Or, l'administration publique obéit à des règles spécifiques, bien différentes de celles du secteur privé ou bancaire. La maîtrise des procédures, la capacité d'analyse des dossiers, la rédaction de notes techniques et la formulation de propositions à l'attention des décideurs sont des compétences qui s'acquièrent avec le temps et l'expérience.

Quand l'absence de méthode paralyse la décision

Dans le fonctionnement normal de l'État, un courrier adressé à une haute autorité ne reste jamais sans traitement par choix politique. Il est confié à un collaborateur chargé d'en faire l'analyse, d'en dégager les enjeux et de proposer des options claires, accompagnées d'un projet de réponse.

Lorsque cette étape essentielle est mal assurée, le processus se grippe. Faute de notes exploitables, le décideur ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer. Résultat : le dossier stagne, la réponse n'arrive pas, et la confiance des citoyens s'érode.

Une responsabilité dans le choix des profils

Tout en reconnaissant que les nominations relèvent des prérogatives de l'exécutif, Justine Judith Lekogo appelle à une plus grande rigueur dans le choix des profils. Pour elle, l'efficacité de l'action publique passe par la valorisation des parcours administratifs, de la progression professionnelle et de la maturité institutionnelle.

L'apport de compétences issues du secteur privé peut être un atout, à condition qu'il repose sur une compréhension réelle de l'action publique et sur une expérience professionnelle suffisamment consolidée.

Un message fort à la jeunesse

Au-delà des autorités, la députée s'adresse également aux jeunes qui aspirent à intégrer rapidement les sphères décisionnelles. Elle rappelle qu'une carrière administrative solide ne se construit ni dans la précipitation ni dans la recherche de titres. « Rêver d'être conseiller spécial ou responsable de haut niveau est légitime, mais cela suppose d'en avoir la capacité réelle », insiste-t-elle.

La rigueur, le sens de l'État, la maîtrise des dossiers et l'éthique administrative s'acquièrent par l'apprentissage, la patience et l'expérience du terrain.

Restaurer l'efficacité et la crédibilité de l'administration

Pour Justine Judith Lekogo, la performance de l'administration publique ne dépend pas du nombre de diplômes affichés, mais de la qualité des parcours, du respect des étapes et de l'humilité face à l'apprentissage. C'est à cette condition que la fonction publique pourra retrouver sa crédibilité et répondre efficacement aux attentes des citoyens.

Un plaidoyer clair, à la fois pour une administration plus compétente et pour une jeunesse mieux préparée aux responsabilités de l'État.