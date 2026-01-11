Ethiopie: Construction d'un système de réglementation sanitaire robuste

Addis-Abeba — Un système robuste de réglementation sanitaire a été mis en place en Éthiopie pour améliorer la sécurité, la qualité et l'efficacité de la prestation des services alimentaires, médicamenteux et de santé, a déclaré aujourd'hui la ministre d'État à la Santé, Frehiwot Abebe.

Prenant la parole à l'ouverture d'un forum de plaidoyer intitulé « Une réglementation sanitaire renforcée pour un système de santé résilient », elle a ajouté que la politique de santé de l'Éthiopie vise principalement à garantir la santé et la sécurité des citoyens, reflétant un changement significatif dans l'état de santé national.

Selon elle, la politique de santé du pays ambitionne d'assurer la qualité et la sécurité des services de soins de santé, d'améliorer la qualité des produits nationaux et de renforcer la compétitivité mondiale.

La nation a augmenté la couverture d'approvisionnement en médicaments produits localement de 8% à 60% en seulement deux ans, a indiqué Frehiwot.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ministre d'État a précisé qu'une réglementation sanitaire robuste améliore non seulement les médicaments et équipements médicaux nationaux, mais permet également d'économiser des devises étrangères.

De plus, un système fort de réglementation sanitaire créerait des opportunités pour que l'Éthiopie bénéficie du tourisme médical.

Par conséquent, le ministère prépare une stratégie de tourisme médical pour exploiter le potentiel inexploité de ce secteur.

Elle a en outre souligné la nécessité de renforcer la réglementation sanitaire du pays afin de bâtir un système de santé plus résilient.

Enfin, la ministre d'État a insisté sur l'importance d'améliorer la coordination institutionnelle et d'instaurer une infrastructure numérique accessible à tous les établissements de santé.