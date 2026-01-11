Ethiopie: Construction d'un système de réglementation sanitaire robuste

10 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Un système robuste de réglementation sanitaire a été mis en place en Éthiopie pour améliorer la sécurité, la qualité et l'efficacité de la prestation des services alimentaires, médicamenteux et de santé, a déclaré aujourd'hui la ministre d'État à la Santé, Frehiwot Abebe.

Prenant la parole à l'ouverture d'un forum de plaidoyer intitulé « Une réglementation sanitaire renforcée pour un système de santé résilient », elle a ajouté que la politique de santé de l'Éthiopie vise principalement à garantir la santé et la sécurité des citoyens, reflétant un changement significatif dans l'état de santé national.

Selon elle, la politique de santé du pays ambitionne d'assurer la qualité et la sécurité des services de soins de santé, d'améliorer la qualité des produits nationaux et de renforcer la compétitivité mondiale.

La nation a augmenté la couverture d'approvisionnement en médicaments produits localement de 8% à 60% en seulement deux ans, a indiqué Frehiwot.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ministre d'État a précisé qu'une réglementation sanitaire robuste améliore non seulement les médicaments et équipements médicaux nationaux, mais permet également d'économiser des devises étrangères.

De plus, un système fort de réglementation sanitaire créerait des opportunités pour que l'Éthiopie bénéficie du tourisme médical.

Par conséquent, le ministère prépare une stratégie de tourisme médical pour exploiter le potentiel inexploité de ce secteur.

Elle a en outre souligné la nécessité de renforcer la réglementation sanitaire du pays afin de bâtir un système de santé plus résilient.

Enfin, la ministre d'État a insisté sur l'importance d'améliorer la coordination institutionnelle et d'instaurer une infrastructure numérique accessible à tous les établissements de santé.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.