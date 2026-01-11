Congo-Kinshasa: Grève des enseignants vacataires des écoles GCM Maadini et Ustawi dans le Haut-Katanga

10 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les enseignants vacataires des instituts Maadini à Lubumbashi et Ustawi à Likasi, deux grandes écoles de la société Générale des carrières et des mines (GCM) dans le Haut-Katanga, observent une grève depuis plusieurs semaines. Ils exigent le paiement de leurs salaires de novembre 2025.

À l'institut Maadini de Lubumbashi, la grève dure depuis décembre dernier, perturbant gravement les cours des élèves.

Selon des sources locales, la majorité des enseignants dans les écoles GCM sont des vacataires employés par des sous-traitants. À Maadini, seuls 6 enseignants sont directement engagés par la GCM, tandis qu'une quarantaine sont vacataires ; leur absence paralyse les activités scolaires.

Les parents d'élèves dénoncent cette situation, soulignant que les familles non affiliées à cette société, paient chaque mois les frais scolaires de leurs enfants.

De son côté, la Gécamines reconnaît le retard de paiement pour novembre et assure un règlement imminent.

L'entreprise « Kwetu Business », qui emploie les vacataires de Maadini, n'a pas encore réagi.

Ces grèves récurrentes pour salaires impayés concernent les enseignants vacataires des écoles Gécamines depuis plusieurs années.

