Congo-Kinshasa: Eve Bazaïba à Bujumbura pour évaluer la crise humanitaire d'au moins 250 000 réfugiés congolais

La ministre d'État, ministre des Affaires humanitaires, Ève Bazaïba, s'est rendue vendredi 9 janvier à Bujumbura, capitale du Burundi, pour renforcer la coordination de l'assistance et évaluer la situation humanitaire touchant au moins 250 000 Congolais ayant fui la ville d'Uvira au Sud-Kivu, tombée aux mains des rebelles de l'AFC-M23 en novembre 2025.

Selon les données humanitaires, plus de 101 000 déplacés congolais ont franchi la frontière burundaise après la chute d'Uvira, portant le total des réfugiés congolais au Burundi à plus de 250 000. Originaires principalement des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ces personnes vivent dans des conditions précaires sur divers sites d'accueil. Parmi elles, environ 30 000 enfants sont privés d'école, aggravant la vulnérabilité des familles.

À Bujumbura, Ève Bazaïba s'est entretenue avec les autorités burundaises et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, (HCR) pour améliorer la coordination de la prise en charge.

Les besoins prioritaires incluent l'alimentation, l'eau potable, les soins médicaux et les abris d'urgence.

Le HCR a alerté sur une situation sanitaire alarmante, avec 53 décès enregistrés dont 25 dus au choléra, et évalue à plus de 33 millions de dollars américains les fonds nécessaires pour répondre à l'urgence.

Ève Bazaïba a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais, notamment via l'enregistrement systématique des réfugiés pour prévenir les infiltrations.