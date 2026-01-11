Togo: La violence n'est pas une fatalité

L'Allemagne a financé la construction d'un centre d'accueil et d'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre à Dapaong, dans le nord du Togo.

Cette structure marque une avancée significative dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans la région des Savanes.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Prosanté mis en oeuvre par la GIZ (Coopération allemande) avec le soutien de Plan International Togo et de l'UNFPA. Ce partenariat multi-acteurs témoigne de l'importance accordée à la protection des femmes dans une région où les violences basées sur le genre demeurent préoccupantes.

Le centre vise à renforcer la prévention et la prise en charge intégrée des femmes victimes de violences, dans une approche collective impliquant pouvoirs publics, autorités locales et partenaires en développement. Cette stratégie holistique reconnaît que la lutte contre les violences basées sur le genre nécessite une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société.

Les victimes pourront bénéficier d'une assistance psychologique, d'un accompagnement juridique et de services médicaux.

Les violences basées sur le genre restent sous-déclarées et souvent impunies. L'accès limité aux services de protection, combiné à des pesanteurs socioculturelles, empêche de nombreuses femmes de briser le silence.

La création de ce centre représente donc un espoir tangible.

Le succès du centre de Dapaong pourrait servir de modèle pour la création de structures similaires dans d'autres régions du pays.