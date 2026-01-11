Congo-Brazzaville: Coopération - Denis Sassou N'Guesso échange avec une délégation italienne

Arrivée en République du Congo dans le cadre de la remise du matériel sanitaire à quelques établissements de santé, la délégation italienne conduite par le ministre de la Santé, Orazio Schillaci, a échangé le 9 janvier à Brazzaville avec le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

La République du Congo a signé, en novembre 2024, un accord dans le domaine médical avec le gouvernement italien. A travers cet accord, le Congo va bénéficier d'un financement de 236 millions d'euros, soit environ 150 milliards FCFA destinés à la réhabilitation et à l'amélioration des performances des structures sanitaires en République du Congo. Il s'agit d'un nouveau palier dans la matérialisation du Plan Mattei. «En premier lieu, je voudrais remercier le président de la République du Congo pour cet accueil et aussi pour son implication personnelle dans la coopération avec la République d'Italie, particulièrement en ce qui concerne le plan Mattei, et c'est ce qui nous conduit jusqu'ici.

Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de visiter deux hôpitaux, l'hôpital Mère et enfant dans lequel il y a eu des restructurations et l'installation d'un matériel de très haute technologie pour la néonatologie et pour la réanimation. Le second hôpital est celui de Makélékélé, où nous avons pu remarquer qu'on a créé un espace dans lequel ont été installés des appareils de très haute technologie pour la thérapie intensive », a expliqué le ministre italien de la Santé, Orazio Schillaci.

Selon lui, la médecine moderne n'a pas besoin uniquement de la technologie innovante, mais aussi de la formation de qualité pour permettre au personnel de pouvoir répondre aux besoins les plus pressants de la population malade.

Pour le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, qui avait signé cet accord de financement, il s'agit d'un pas important qui vient d'être lancé dans le cadre de la concrétisation du Plan Mattei. « Aujourd'hui, il faut magnifier l'élan de coopération qui est en train de se dessiner parce qu'il vous souviendra qu'en janvier 2024, sur instruction du président de la République, j'avais pris part au Forum Congo-Italie qui avait lancé le Plan Mattei pour l'Afrique, plan auquel le Congo s'inscrit pleinement à travers la voix la plus autorisée puisqu'il s'agissait de celle du président de la République », s'est-il réjoui.

Il a également rappelé qu'en marge de ce forum, le ministère de la Coopération internationale avait signé un contrat en partenariat public-privé sous la forme d'une délégation des services publics dans le domaine de la santé avec la société Altea. « A la faveur de la signature de cet accord, nous avons engagé des discussions importantes avec l'Agence de coopération italienne et, bien entendu, avec le ministère de la Coopération italienne.

Et la conclusion de l'ensemble de ces négociations avait permis la signature, en novembre 2024, d'un accord important dans le domaine médical avec le gouvernement italien. À la faveur de la signature de cet accord, le Congo avait bénéficié d'un financement de 236 millions d'euros à un taux très concessionnel, puisque c'était un financement à taux zéro avec une période de grâce de 10 ans remboursable sur 18 ans », a expliqué Denis Christel Sassou N'Guesso.

A travers les premiers matériels reçus, les services d'urgence de l'hôpital de base de Makélékélé et de l'hôpital Mère et enfant Blanche Gomes se sont renforcés davantage. Cette opération de remise du matériel dans les hôpitaux va se poursuivre, dans les tout prochains jours, dans les sept autres hôpitaux concernés. Le but est de renforcer l'offre de santé en République du Congo. Une grande satisfaction du ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara. « Nous nous réjouissons de ce que nous bénéficions aujourd'hui de cette coopération au niveau des services des urgences et de la néonatologie. Cela se passe dans neuf établissements de façon simultanée.

L'autre volet de cette coopération, c'est la formation du personnel qui va utiliser ce matériel. Cette formation va se dérouler en deux phases : il y a une formation des utilisateurs de ce matériel sur le terrain. La deuxième phase consiste à la construction d'une école de maintenance de ce matériel, donc une formation diplômante pour que nous ayons des maintenanciers dans les hôpitaux », a-t-il déclaré.