Congo-Brazzaville: LItalie renforce les plateaux techniques des hôpitaux congolais

Le ministre italien de la Santé, Orazio Schillaci, et son collègue vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli, ont visité le 9 janvier à Brazzaville les hôpitaux Mère-enfant Blanche Gomes et de référence de Makélékélé, qui ont été équipés en matériel technique grâce à un financement de l'Italie.

La délégation italienne était accompagnée des ministres congolais de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, et de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara.

D'un montant de 236 millions d'euros (plus de 150 milliards de francs CFA), l'appui financier italien s'inscrit dans le cadre de l'accord signé en novembre 2024 par les deux parties en conformité avec le Plan Mattei du gouvernement italien. Cet accord prévoit de développer et d'équiper les hôpitaux et les centres de santé du Congo.

Les travaux de réhabilitation et d'équipement des hôpitaux sont réalisés par la société italienne Althea. Ils concerneront également les infrastructures sanitaires des autres départements du pays dans la perspective de renforcer le système sanitaire national. «Nous avons vu quelques améliorations au niveau des hôpitaux. Au-delà de la rénovation des plateaux techniques, le programme va se poursuivre avec la formation du personnel », a indiqué le ministre congolais de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, en marge de la visite des hôpitaux.

Il a, en outre, expliqué que l'appui financier du gouvernement italien était un prêt remboursable en 18 ans avec un taux d'intérêt de 0%. Les ressources permettront de réaliser dans une période de cinq ans la réhabilitation, l'équipement des hôpitaux et la formation des agents de santé nationaux.

Au nombre d'établissements de santé concernés par le projet figurent les hôpitaux Adolphe-Cissé et Loandjoli à Pointe-Noire, l'hôpital général de Dolisie, l'hôpital 31 juillet d'Owando, l'hôpital Edith-Lucie-Bongo-Ondimba à Oyo et le Centre national de transfusion sanguine. Le Congo fait partie des pays bénéficiaires du Plan Mattei pour l'Afrique lancé en 2024 par le gouvernement italien. « Nous sommes, en tant qu'Etat, engagés à faire en sorte que ce programme réussisse », a affirmé le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, saluant la coopération bilatérale entre le Congo et l'Italie.

Selon lui, en effet, le gouvernement congolais mise, dans le cadre de ce programme, sur le développement des secteurs parmi lesquels l'énergie, l'hydraulique, l'assainissement, la santé, l'industrie, l'agriculture. « Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, c'est le volet santé que nous mettons en avant à travers cette visite. Il nous appartient d'oeuvrer dans les prochains mois pour que les autres secteurs choisis par le gouvernement puissent également avancer ». La partie congolaise est donc appelée à bien préparer les autres projets pour qu'ils soient présentés sur la table des discussions avec le gouvernement italien aux fins de leur faisabilité. « Notre présence ici témoigne non seulement notre volonté de concrétiser les projets pour lesquels nous nous sommes engagés avec le Congo, mais également de voir comment nous pouvons réaliser d'autres projets ; comme nous avons vu dans les deux hôpitaux visités », a déclaré le ministre italien de la Santé, Orazio Schillaci.

Et de poursuivre : « Nous sommes disposés à recevoir les projets de la partie congolaise pour que, dans un cadre plus intégré, nous puissions les réaliser. L'Italie tient à cette coopération. L'Italie est engagée actuellement à développer la télémédecine. Ce projet est très important et pourra être utile en termes de soins pour la population congolaise ».