Soudan: Al-Eiser accueille la première délégation médiatique étrangère

- Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, a reçu aujourd'hui dans son bureau la première délégation médiatique étrangère pour l'année 2026, composée d'un certain nombre de journalistes étrangers actuellement en visite au pays, dans le cadre d'une tournée médiatique visant à s'informer sur la situation au Soudan et à la transmettre à l'opinion publique régionale et internationale , étant donné que le pays a accueilli au cours de l'année 2025 des centaines de délégations médiatiques étrangères dont la visite a été organisée par le Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme.

La réunion a été assistée par Mme Soumia El Hadi, sous-secrétaire du Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, le Directeur de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), Ibrahim Musa, ainsi qu'un certain nombre de membres du ministère au département d'information extérieure.

Pour sa part, la correspondante de la chaîne télévisée « TRT Arabi », Noura Ezzeddin, a déclaré à la presse que la délégation regroupe des journalistes Turcs et Arabes provenant de plusieurs institutions médiatiques, précisant que la tournée journalistique durera pour deux semaines et comprendra la visite de un certain nombre de sites dans les différentes Etats du Soudan, en partant de la ville de Port Soudan.

Elle a ajouté que la délégation avait rencontré le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khalid Al-Eiser, qui les a présenté des réponses franches et claires sur les causes du déclenchement de la guerre au Soudan, les mécanismes et les moyens d'accéder à la paix, ainsi que les efforts déployés pour sauver et unifier le pays et remporter la victoire.

Elle a indiqué que le programme sur le terrain de la délégation prévoit de se rendre demain aux camps de déplacés dans la région de Daba, puis de visiter la capitale Khartoum pour plusieurs jours pour s'informer de la situation de la ville après sa libération de la milice du Soutien rapide, en plus de visiter l'État de Gezira, avant de retourner de nouveau à Port Soudan.

Noura Ezzeddin s'est déclarée satisfait de visiter le Soudan, soulignant l'importance pour le monde d'entendre véritablement la voix du Soudan, tout en indiquant que la communauté internationale ferme ses yeux devant ce qui se passe dans le pays.

Elle a ajouté : « Notre devoir en tant que journalistes de jouer ce rôle et de faire entendre la voix du Soudan au monde entier. »