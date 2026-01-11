Soudan: Al-Burhan ordonne la libération immédiate de quatre cents prisonnières de prison d'Omdurman de femmes

10 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Omdurman, 9 Jan. 2026 (SUNA) - Le Président du Conseil de Souveraineté, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a dit: « Je me suis rendu vendredi à la prison des femmes d'Omdurman et j'ai ordonné aux autorités compétentes de libérer immédiatement 400 prisonnières, parmi lesquelles des mères détenues avec leurs enfants, et d'annuler toutes les amendes liées au droit public. »

Il a ajouté : « J'ai également ordonné la reclassification juridique et la révision du statut des détenues accusées de collaboration avec la milice, afin d'accélérer les procédures judiciaires et de garantir leurs droits.

J'ai également donné des instructions pour une révision compréhensives des procédures judiciaires et du système judiciaire, afin d'atténuer les effets du conflit sur elles et de garantir l'application équitable de la loi, en tenant compte des circonstances exceptionnelles que connaît notre pays. »

