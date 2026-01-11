Afrique: CAN 2025 - L'Égypte renverse la Côte d'Ivoire et s'offre un choc face au Sénégal

Le tenant du titre est tombé. Au terme d'un quart de finale spectaculaire et riche en intensité, l'Égypte a éliminé la Côte d'Ivoire (3-2), samedi 10 janvier 2026 au grand stade d'Agadir, validant ainsi son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Guidés par un Mohamed Salah décisif, passeur puis buteur, les Pharaons défieront le Sénégal mercredi prochain à 18h dans une affiche de prestige.

L'entame de match a été idéale pour les hommes de Hossam Hassan. Dès la 4e minute, Omar Marmoush profite d'une perte de balle ivoirienne pour ouvrir le score d'une frappe imparable face à Fofana. Fidèles à leur réputation, les Égyptiens se montrent d'un réalisme glaçant. Sur corner, Mohamed Salah dépose le ballon sur la tête de Rabia, qui double la mise à la 32e minute (2-0), laissant les Éléphants sous le choc.

Touchée mais pas coulée, la Côte d'Ivoire trouve les ressources pour revenir avant la pause. Sur un coup franc de Diomandé, la déviation de Koussounou provoque un but contre son camp d'El Fotouh (41e), relançant totalement le suspense (2-1).

Au retour des vestiaires, l'Égypte frappe à nouveau. Sur une merveille de passe extérieure d'Emam Ashour, Mohamed Salah surgit au second poteau et redonne deux buts d'avance aux siens (53e, 3-1), inscrivant au passage un nouveau record de contributions offensives à la CAN. Les Pharaons pensent alors avoir fait le plus dur.

Mais les Éléphants, poussés par leur orgueil de champions en titre, jettent leurs dernières forces dans la bataille. À la 73e minute, Guéla Doué réduit l'écart d'un geste acrobatique après un corner mal repoussé (3-2), offrant une fin de match haletante. Malgré une pression ivoirienne intense dans les dernières minutes et cinq minutes de temps additionnel, la défense égyptienne, solidaire et disciplinée, tient bon.

Au coup de sifflet final, l'Égypte savoure un succès de prestige face au tenant du titre et confirme son statut de géant du football africain. La Côte d'Ivoire, elle, quitte la compétition avec des regrets, mais aussi la certitude d'avoir livré un combat digne de son rang.

Mercredi 14 janvier 2026, place désormais à un choc explosif entre l'Égypte et le Sénégal pour une place en finale.