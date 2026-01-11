Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria éteint l'Algérie et rejoint le Maroc en demi-finales

Le Nigeria a frappé fort. Solides, réalistes et supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les Super Eagles ont éliminé l'Algérie (2-0), samedi 10 janvier 2026 à Marrakech, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Grâce à des buts de Victor Osimhen et Akor Adams en seconde période, la sélection nigériane décroche son billet pour le dernier carré, où elle affrontera le Maroc.

Dès le coup d'envoi, les Nigérians ont imposé un rythme élevé, confisquant le ballon et étouffant les velléités algériennes. Incapables de sortir proprement de leur camp, les Fennecs ont subi durant toute la première période, sans toutefois encaisser de but. Symbole de cette domination, l'Algérie n'a enregistré aucun tir en première mi-temps, une première dans la compétition depuis 2010.

Au retour des vestiaires, la pression nigériane a fini par payer. À la 47e minute, Victor Osimhen, déjà très remuant, a ouvert le score d'une tête piquée au second poteau, sur un centre précis venu de la gauche. Totalement dépassée au milieu de terrain, l'Algérie a continué de subir les assauts des Super Eagles. Dix minutes plus tard, Akor Adams a doublé la mise après un contre éclair initié par Osimhen, concluant dans le but vide (57e).

Malgré plusieurs changements opérés par le staff algérien, la réaction attendue n'est jamais venue. Les Nigérians ont géré leur avantage avec maîtrise, se procurant même plusieurs occasions d'aggraver le score, dont une tête d'Adams sur le poteau en fin de match.

La rencontre s'est achevée dans un climat de forte tension, marqué par des échauffourées entre joueurs et une nervosité palpable sur les bancs et en tribunes. Frustrés, les Algériens quittent prématurément la compétition, tandis que le Nigeria confirme son statut de sérieux prétendant au titre.

En demi-finale, mercredi 14 janvier 2026 à Rabat, les Super Eagles croiseront le fer avec le Maroc dans un choc très attendu de cette CAN 2025.