Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et le Maroc en demi-finale

Les deux premiers demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) sont connus : il s'agit du Sénégal et du Maroc.

Les Lions de la Teranga ont éliminé les Aigles du Mali en quarts de finale de cette compétition.

Le but sénégalais a été inscrit par le joueur d'Everton, Iliman Ndiaye, à la 27e minute de jeu.

Les hommes de l'entraîneur Pape Thiaw ont conservé cette avance jusqu'au coup de sifflet final.

Lors de la seconde affiche des quarts de finale, le Maroc a validé son billet pour les demi-finales en battant le Cameroun sur le score de deux buts à zéro.

Les Lions de l'Atlas, poussés par leur public, ont ouvert le score grâce à Brahim Diaz à la 26e minute, en déviant un corner d'El Kaabi.

Ils ont marqué le but du break à la 74e minute par l'intermédiaire de Saibari.

Les Marocains affronteront les vainqueurs du match Algérie-Nigeria, tandis que le Sénégal attend ceux du match Côte d'Ivoire-Égypte.