Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et le Maroc en demi-finale

Les deux premiers demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) sont connus : il s'agit du Sénégal et du Maroc.
Les Lions de la Teranga ont éliminé les Aigles du Mali en quarts de finale de cette compétition.
Le but sénégalais a été inscrit par le joueur d'Everton, Iliman Ndiaye, à la 27e minute de jeu.
Les hommes de l'entraîneur Pape Thiaw ont conservé cette avance jusqu'au coup de sifflet final.
Lors de la seconde affiche des quarts de finale, le Maroc a validé son billet pour les demi-finales en battant le Cameroun sur le score de deux buts à zéro.
Les Lions de l'Atlas, poussés par leur public, ont ouvert le score grâce à Brahim Diaz à la 26e minute, en déviant un corner d'El Kaabi.
Ils ont marqué le but du break à la 74e minute par l'intermédiaire de Saibari.
Les Marocains affronteront les vainqueurs du match Algérie-Nigeria, tandis que le Sénégal attend ceux du match Côte d'Ivoire-Égypte.