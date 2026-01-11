Cote d'Ivoire: Le réseau WAIC mobilise les femmes pour façonner la communication à l'ère de l'IA

La Côte d'Ivoire renforce son engagement en faveur de l'innovation et du leadership féminin avec le lancement officiel du réseau Women in AI & Communication (WAIC), en fin d'année 2025 à Abidjan. Cette initiative marque une avancée significative dans la promotion des femmes africaines évoluant dans les métiers de la communication et de l'intelligence artificielle, deux secteurs stratégiques au coeur des mutations numériques actuelles.

Porté par la communicante ivoirienne Mlle Coralie Brou, WAIC ambitionne de bâtir une communauté féminine forte, inclusive et tournée vers l'innovation. « Notre objectif est de détecter, former et valoriser les femmes africaines dans les métiers de la communication et de l'IA, tout en les préparant aux enjeux des secteurs stratégiques de demain », a expliqué la fondatrice. À travers cette vision, le réseau entend accompagner la transformation des pratiques professionnelles et favoriser une meilleure représentation féminine dans les domaines technologiques.

La cérémonie de lancement, qui s'est déroulée en présence d'invités institutionnels, de professionnels et de partenaires, a été marquée par une mini-conférence autour du thème : « Comment l'IA transforme les métiers de la communication en Afrique ? ». Un sujet au coeur des préoccupations des acteurs du secteur, à l'heure où l'intelligence artificielle redéfinit la création de contenus, la communication digitale et les stratégies de diffusion.

Deux conférencières ont apporté un éclairage complémentaire sur cette thématique. Mme Nameita Touré, Directrice générale des Studios Indigo, a mis en lumière l'impact de l'intelligence artificielle dans la création de contenus, l'audiovisuel et le storytelling en Afrique, soulignant les opportunités offertes par ces technologies pour raconter les histoires du continent de manière innovante. Mme Mel Paule-Renée Lasme, ingénieure Télécoms et Chef de Département Régulation des Marchés à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI), a quant à elle abordé les enjeux techniques, éthiques et réglementaires liés à l'usage de l'IA dans la communication digitale.

À travers sa signature « Communiquer, Innover, Transformer », WAIC se positionne comme un acteur engagé pour le développement des compétences féminines et la promotion d'une communication responsable, créative et ancrée dans les réalités africaines. Né en Côte d'Ivoire, le réseau entend étendre son action à l'échelle africaine afin de contribuer durablement à l'autonomisation des femmes dans ces secteurs clés et à la construction d'un écosystème numérique plus inclusif.