Le Premier Ministre Ousmane Sonko et son homologue mauritanien, El Moctar Ould Djay, ont tenu, le jeudi 8 janvier 2026, un point de presse, à l'issue d'une importante séance de travail au Building administratif Président Mamadou Dia.

Selon la Primature qui a fait le compte rendu de la rencontre, les travaux menés par les deux délégations ont débouché sur la signature de 4 accords. Il s'agit de l'accord de coopération pour l'échange de publications, recherches et études scientifiques liées aux domaines de l'archive, de la documentation et de l'histoire ; le protocole d'accord sur la coopération dans l'industrie ; le protocole d'entente dans le domaine des minéraux. Enfin, il y a le mémorandum d'accord sur le fonctionnement du cadre régional de coordination des activités du projet régional de développement local du Fleuve Sénégal.

Les Chefs de Gouvernement ont magnifié la qualité des relations historiques entre le Sénégal et la Mauritanie et passé en revue les principaux axes du partenariat stratégique entre les deux pays. Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, renseigne le document, a rappelé que sa visite à Dakar traduit la volonté et les orientations des deux Présidents, visant à renforcer, diversifier et élargir la concertation et la coopération pour l'intérêt des peuples sénégalais et mauritanien. Une coopération basée sur la confiance et la solidité des rapports entre les deux Etats.

« Cette visite nous a permis de faire le point sur les importantes avancées réalisées au niveau de plusieurs dossiers de coopération stratégiques : la gestion de la sécurité aux frontières, l'énergie, le transport, la pêche, l'élevage, entre autres. Elle a aussi permis de fixer de nouveaux objectifs dans de nouveaux domaines qui seront l'objet de travail de nos équipes », a-t-il déclaré. Pour lui, il s'agit d'un message très fort de la détermination des deux pays à continuer à oeuvrer pour l'intérêt de nos deux peuples frères, notre sous-région et notre cher continent.

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a également relevé le caractère singulier des relations entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Il a rappelé que la visite de son homologue a permis de réactualiser un certain nombre d'axes de coopération qui ont été retenus l'année dernière à Nouakchott. Le Chef du Gouvernement sénégalais a salué la qualité de la séance de travail qui a permis d'aborder des thématiques aussi variées que la pêche, l'élevage, l'agriculture, la gestion des ressources naturelles (le gaz), la question de l'implantation de nos populations respectives. Il a également souligné la centralité des questions infrastructurelles comme l'ouvrage extrêmement catalytique du pont de Rosso et l'avancée significative sur la rupture de charge. Pour lui, la Mauritanie et le Sénégal partagent une frontière qui est essentiellement fluviale, mais aussi terrestre. « Cet espace ne doit pas être conçu comme une rupture. C'est un continuum pour les deux pays. Et nous avons émis le souhait partagé d'avoir une vision commune de ce que nous pouvons faire de cet espace », a-t-il souligné.

Les deux Premiers Ministres ont réaffirmé leur attachement au maintien d'une concertation permanente sur les questions d'intérêt commun.