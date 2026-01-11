Sénégal: Nomination d'un évêque coadjuteur à Kolda

Le Saint-Père Léon XIV a nommé évêque coadjuteur du diocèse de Kolda le révérend Joseph Francis Badji, du clergé du diocèse de Ziguinchor, jusqu'à présent recteur du Grand Séminaire interdiocésain Saint-Jean-Marie-Vianney de Brin, à Ziguinchor.

Joseph Francis Badji est né le 1er janvier 1966 à Ziguinchor. Après avoir étudié la philosophie au Grand Séminaire Interdiocésain Saint Jean Marie Vianney à Brin et la théologie au Grand Séminaire François Libermann à Sebikhotane, il a obtenu une maîtrise en philosophie à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) à Abidjan.

Il a été ordonné prêtre le 28 décembre 1994.

Il a occupé les fonctions suivantes : vicaire de la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Kolda (1994-1997) ; formateur et professeur au cycle philosophique du Grand Séminaire interdiocésain Saint Jean Marie Vianney de Brin (depuis 2001) ; Responsable de la formation permanente des prêtres (2011-2016) ; Recteur du Grand Séminaire interdiocésain Saint Jean Marie Vianney de Brin (depuis 2017). (Agence Fides 10/1/2026)