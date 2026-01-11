Sénégal: Nomination d'un évêque coadjuteur à Kolda

10 Janvier 2026
Fides News Agency (Vatican)

Le Saint-Père Léon XIV a nommé évêque coadjuteur du diocèse de Kolda le révérend Joseph Francis Badji, du clergé du diocèse de Ziguinchor, jusqu'à présent recteur du Grand Séminaire interdiocésain Saint-Jean-Marie-Vianney de Brin, à Ziguinchor.

Joseph Francis Badji est né le 1er janvier 1966 à Ziguinchor. Après avoir étudié la philosophie au Grand Séminaire Interdiocésain Saint Jean Marie Vianney à Brin et la théologie au Grand Séminaire François Libermann à Sebikhotane, il a obtenu une maîtrise en philosophie à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) à Abidjan.

Il a été ordonné prêtre le 28 décembre 1994.

Il a occupé les fonctions suivantes : vicaire de la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Kolda (1994-1997) ; formateur et professeur au cycle philosophique du Grand Séminaire interdiocésain Saint Jean Marie Vianney de Brin (depuis 2001) ; Responsable de la formation permanente des prêtres (2011-2016) ; Recteur du Grand Séminaire interdiocésain Saint Jean Marie Vianney de Brin (depuis 2017). (Agence Fides 10/1/2026)

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2026 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.