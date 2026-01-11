Ile Maurice: Aucune secousse ressentie sur l'île

Un séisme de magnitude 5,5 a été enregistré ce samedi 10 janvier 2026 à 07 h 22 dans l'océan Indien, à environ 302 kilomètres à l'est de Rodrigues. Selon les données communiquées, l'événement sismique s'est produit aux coordonnées 19,9° Sud de latitude et 66,3° Est de longitude, à une profondeur estimée à environ 10 kilomètres.

Malgré la magnitude relativement élevée de ce tremblement de terre, aucune secousse n'a été ressentie à Rodrigues. Aucune anomalie ni aucun dégât n'a été signalé à ce stade sur l'île.

La situation est suivie de près par la Mauritius Meteorological Services.