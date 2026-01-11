Encore une fois, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC)/section Houet condamne avec la plus grande fermeté la énième tentative de déstabilisation du pouvoir du MPSR 2. Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 10 janvier 2026 à Bobo-Dioulasso.

Face aux hommes et femmes de médias, la veille citoyenne de Bobo s'est indignée des agissements de certains Burkinabè qui veulent « plonger le pays dans le chaos, interrompre la dynamique de reconquête territoriale, briser l'élan de souveraineté et ramener le Burkina Faso sous la domination impérialiste que notre peuple a clairement rejetée ». À travers cette sortie médiatique, les « wayiyans » veulent donner de la voix et réaffirmer leur soutien au MPSR 2 et à son président, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon le porte-parole de la coordination, Amadé Belèm, ces individus ont franchi la ligne rouge de la haute trahison. « Ils ont choisi de sacrifier la paix, la stabilité et la vie de millions de Burkinabè pour assouvir une soif maladive de pouvoir. Ils ne défendent ni la Patrie, ni le peuple, ni la paix. Ils sont les valets locaux de l'impérialisme, ennemis jurés de notre Révolution », a-t-il souligné.