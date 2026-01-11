Ile Maurice: Vassen Kauppaymuthoo - «Il faut des bâtiments adaptés aux cyclones et tremblements de terre»

Selon l'océanographe et ingénieur environnemental Vassen Kauppaymuthoo, le risque sismique à Rodrigues a été largement négligé malgré plusieurs séismes survenus au cours de la dernière décennie.

Les pratiques de construction dans l'île ont traditionnellement privilégié la résistance aux cyclones plutôt qu'aux séismes. Il en résulte une prédominance de bâtiments en béton, conçus pour résister aux cyclones mais mal adaptés à l'activité sismique. «Il faut des bâtiments plus flexibles, comme au Japon. À Haïti, lors d'un tremblement de terre, les bâtiments sont devenus des tombeaux pour les gens. Le code de construction doit prévoir des bâtiments adaptés et pouvant résister aux petits séismes.

Même si les bâtiments ne se sont pas effondrés à Rodrigues, leurs structures peuvent être abîmées. Il faut revoir le code de construction pour imposer des bâtiments adaptés. Ce qui est très différent de ce qu'on fait actuellement» explique l'océanographe. Il souligne aussi qu'il est essentiel de tirer des enseignements des pays fréquemment touchés par des séismes et des cyclones comme par exemple, le Japon et les Philippines, pour concevoir des structures sûres et adaptables.

Le modèle japonais

Ce pays parvient à concilier sécurité et modernité en employant des méthodes d'ingénierie innovantes, une réglementation stricte et des avancées technologiques dans la conception des bâtiments. Ces innovations majeures comprennent des isolateurs sismiques, dispositifs en caoutchouc et en acier, placés entre le bâtiment et ses fondations, pour amortir les chocs, des amortisseurs de vibrations, systèmes intégrés dans la structure pour dissiper l'énergie des secousses,

l'utilisation de matériaux flexibles comme le béton armé et l'acier, capables de se déformer sans se rompre. Le Japon impose aussi des normes de construction parmi les plus strictes au monde. Chaque projet doit respecter des critères précis et des inspections régulières et mises à jour technologiques sont obligatoires.