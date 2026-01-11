Togo: Zafi manque d'eau potable

10 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le nord du pays n'est pas la seule zone à connaître des problèmes d'approvisionnement en eau potable.

À Zafi, dans la préfecture de Yoto (région Maritime), les populations ont lancé samedi un appel à l'aide.

Située à 75 km au nord-est de Lomé, cette localité souffre cruellement du manque d'eau potable, alors qu'elle dispose d'un château d'eau. L'ouvrage n'a malheureusement jamais fonctionné en raison d'un problème de turbine.

Cette situation paradoxale complique la vie des habitants qui sont contraints de se rendre dans les localités voisines comme Tabligbo, située à 13 km.

