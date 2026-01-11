Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 janvier 2026

revue de presse

CAN 2025 : L'Egypte confirme sa suprématie sur la Côte d'Ivoire et retrouve le Sénégal en demies

L'Egypte prolonge sa domination sur la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons, complètement métamorphosés pour ce choc, ont éliminé le champion en titre (3-2) pour retrouver le Sénégal en demi-finale de cette CAN 2025.

Avec sept (7) victoires en autant de matchs sur leurs dernières confrontations en Coupe d'Afrique des Nations, l'Egypte partait avec un ascendant historique sur la Côte d'Ivoire. Un poids de l'histoire qui a fait son effet dès l'entame de match avec un pressing haut payant des Pharaons qui vont ouvrir le score grâce à Omar Marmoush au bout de 4 minutes de jeu. [Source Sport News Africa]

L'Afrique devrait bénéficier de la hausse de l'or dans un contexte d'instabilité mondiale

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par l'administration Trump a ajouté une nouvelle couche d'incertitude géopolitique, renforçant le rôle de l'or en tant que valeur refuge mondiale et poussant les prix à des niveaux record.

L'or a augmenté de plus de 2,5 % le 5 janvier, atteignant près de 4 450 dollars l'once. Depuis le début de l'année 2025, les prix ont augmenté de 65 % et de plus de 130 % depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Morgan Stanley prévoit que l'or atteindra 4 800 dollars l'once d'ici la fin de l'année 2026, tandis que JPMorgan a évoqué la possibilité que les prix dépassent les 5 000 dollars. [Source Daba Finance]

Burundi : Plus de 50 réfugiés congolais meurent de choléra et de malnutrition

Plus de 50 réfugiés congolais, fuyant les combats dans l’est de la RDC, sont décédés au Burundi voisin, selon l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Parmi eux, 25 victimes du choléra, et 6 autres emportées par l’anémie et la malnutrition. Une crise humanitaire qui, selon les autorités locales, reste totalement oubliée par la communauté internationale. Le HCR travaille actuellement avec le ministère de la Santé burundais pour élucider les causes des autres décès. Une course contre la montre, alors que les conditions sanitaires dans les camps de réfugiés se dégradent de jour en jour. [Source Africanews]

Éthiopie: Le PM lance le plus grand aéroport d’Afrique

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed a annoncé samedi la construction de l’aéroport international de Bishoftu, présenté comme « le plus grand projet d’infrastructure aéroportuaire de l’histoire de l’Afrique ».

Ce nouveau méga-hub est développé en complément de l’aéroport international Bole d’Addis-Abeba, qui approche de sa capacité maximale élargie de 25 millions de passagers par an. Cette stratégie multi-aéroports vise à pérenniser le rôle de l’Éthiopie comme principale porte d’entrée du transport aérien en Afrique, selon les autorités. [Source Apanews]

Afrique du Sud : Des flèches empoisonnées vieilles de 60 000 ans révolutionnent la préhistoire

En Afrique du Sud, des archéologues ont mis au jour les plus anciennes preuves connues d’armes empoisonnées, datant de 60 000 ans. Des microlithes découverts sur le site d’Umhlatuzana portent des résidus de toxines végétales issues de la plante Boophone disticha.

Cette découverte repousse de plusieurs dizaines de milliers d’années l’usage maîtrisé de poisons dans les stratégies de chasse humaines. Elle révèle des capacités cognitives et techniques bien plus avancées chez les premiers Homo sapiens qu’on ne le pensait jusqu’ici. [Source Afrik.com]

Bénin – Elections Législatives et locales : Les électeurs appelés aux urnes le 11 janvier

Les électeurs béninois sont appelés aux urnes ce dimanche 11 janvier 2026 pour un double scrutin législatif et local. Ce vote marque le coup d’envoi d’une année électorale majeure dans le pays, un peu plus d’un mois après une tentative de coup d’État à Cotonou. Malgré le contexte, les autorités ont maintenu le calendrier électoral.

Au total, 109 députés seront élus pour un mandat de sept ans, dont 24 sièges réservés aux femmes. Cinq partis sont en lice pour les législatives, l’Union progressiste le Renouveau (UPR), le Bloc républicain (BR) et Moele Bénin, tandis que l’opposition est représentée par Les Démocrates et les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Pour les élections locales, seules trois formations l’UPR, le BR et les FCBE y participent. Ce double scrutin précède l’élection présidentielle programmée pour le 12 avril 2026. [Source Africa 24]

Madagascar: Mise en place du comité de pilotage de la concertation nationale

À Madagascar, la mise en place du comité de pilotage de la très attendue concertation nationale a été décidée, cette semaine, en Conseil des ministres. La ministre chargée d’organiser ce vaste chantier a communiqué, vendredi 9 janvier, sur les premières décisions prises, mais aussi sur les nombreuses incertitudes qui entourent encore le projet.

C’est face à la presse, vendredi 9 janvier, que la ministre d’État chargée de la Refondation, Hanitra Razafimanantsoa, a levé le voile sur les prémisses d’un calendrier.

« Le premier semestre sera consacré à la mise en place des structures, à la formation de tous ceux qui dirigeront la concertation, mais surtout à la mise sur une même longueur d'onde du FFKM (les Églises chrétiennes), de la présidence et du gouvernement, pour que nous nous dirigions vers l'objectif commun, celui d'aller jusqu’aux élections. Le deuxième semestre sera consacré entièrement à la concertation communale, régionale et puis, à la concertation nationale. Et 2027, ce sera la confection de la Constitution, du cadre électoral et des élections aussi », a précisé Hanitra Razafimanantsoa. [Source RFI]

Burkina Faso : Ibrahim Traoré met fin aux fonctions du Consul honoraire à Bangui

Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de révoquer Boukaré Salambore de ses fonctions de Consul honoraire en République centrafricaine, en raison de manquements graves à ses obligations professionnelles.

Le Conseil des ministres du Burkina Faso a adopté un projet de décret officialisant la révocation du Consul honoraire basé à Bangui. Nommé par décret en novembre 2018, Boukaré Salambore a été relevé de ses fonctions pour faute grave.

Selon les autorités burkinabè, plusieurs manquements et insuffisances dans l’exécution de ses missions consulaires ont été constatés au fil des années, justifiant cette mesure. [Source Beninwebtv]

Gabon : La Fondation Gertrude François renforce la prise en charge de la santé mentale

Parce que la santé mentale mérite une meilleure considération, depuis plusieurs années, la Fondation Gertrude François œuvre activement pour l’amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de troubles mentaux au Gabon.

Et ce à travers des actions de terrain, des partenariats institutionnels et un plaidoyer constant. L’objectif est de redonner dignité, espoir et perspectives aux patients, tout en sensibilisant l’opinion publique sur les enjeux liés aux pathologies mentales, encore entourées de nombreux préjugés. [Source GabonMediaTime]

Ousmane Sonko relève la faiblesse ‘’inquiétante’’ du commerce sénégalo-mauritanien

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a relevé, vendredi, à Dakar, la faiblesse ‘’inquiétante’’ des échanges commerciaux entre la Mauritanie et le Sénégal, dont le volume en 2024 était de 65 milliards de francs CFA.

‘’La faiblesse des échanges commerciaux […] entre la Mauritanie et le Sénégal est […] inquiétante’’, a soutenu M. Sonko lors d’une rencontre avec des hommes d’affaires mauritaniens et sénégalais, à l’occasion de la visite officielle au Sénégal de son homologue de la Mauritanie, El Moctar Ould Djay. [Source Agence de Presse Sénégalaise]



