Congo-Kinshasa: Plus de 500 élèves privés de cours après la destruction de leurs écoles par la pluie

Plus de 500 élèves de la ville de Beni (Nord-Kivu) ne suivent plus les cours depuis vendredi 9 janvier, après que la pluie a détruit les écoles primaires Kilewe et Mbene.

Selon le Service de Protection civile locale, cette pluie torrentielle était accompagnée de vents violents. Les mêmes sources rapportent qu'au moins huit salles de classe, un bureau et dix toilettes des écoles primaires Kilewe et Mbene ont perdu leurs toitures, emportées par le vent violent.

Tous les documents administratifs ont été endommagés par ces intempéries. Le Service de protection civile qualifie cette situation de catastrophique et appelle à la réhabilitation urgente de ces bâtiments pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions.

« C'est une urgence ! Nous demandons à tous les humanitaires, au gouvernement, de venir en aide à ces enfants. Étudier sous le soleil ardent, et s'il pleuvait encore, je ne sais pas quel serait le sort de ces enfants. Il faut que tous ceux qui ont la bonne volonté puissent mettre la main à la pâte pour que les deux écoles bénéficient d'une assistance urgente », a déclaré le coordonnateur du service de la Protection civile dans la région de Beni, Jean-Paul Kapitula.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a insisté sur la réhabilitation immédiate des huit salles de classe endommagées. Dans la commune de Mulekera, des murs de maisons se sont également écroulés, causant d'importants dégâts matériels à la suite de cette pluie.