Congo-Kinshasa: Plus de 1 000 élèves privés d'école après les pluies diluviennes à Kimpese

Plus de 1 000 élèves n'ont pas repris les cours depuis le 8 janvier courant dans la cité de Kimpese, au Kongo Central, à la suite des pluies diluviennes ayant endommagé au moins 12 écoles.

Le sous-proved de Songololo 1, Emmanuel Mbiyavanga Mbunga, exprime sa profonde préoccupation et exhorte les autorités à intervenir d'urgence pour permettre la reprise des classes après les congés de Noël et du Nouvel An. Les établissements scolaires touchés incluent les instituts Vuzilandu et André Wameso, ainsi que les écoles primaires Vuzilandu et Zizila.

Au cours des pluies qui se sont abattues dans la nuit du 7 au 8 janvier, les toitures de certaines écoles ont été arrachées, endommageant ainsi les documents administratifs et matériel ; dans d'autres, les bâtiments se sont effondrés.

Ce responsable éducatif décrit une situation dramatique

« J'ai les larmes aux yeux et je ne parviens même pas à dormir, puisque nous sommes au service de l'enfant. Quand l'enfant ne va pas à l'école, je suis mal à l'aise. Plus de 1 000 élèves n'étudient pas à cause de ces dégâts. Je demande aux autorités de nous venir en aide ».

Ces averses ont aussi provoqué l'effondrement d'un bâtiment du Centre de santé Saint-Thaddée, compliquant l'accueil des patients. De plus, environ 200 maisons ont été détruites, laissant de nombreuses familles sans abri et exposées aux intempéries.

Pour sa part, le coordonnateur de la société civile de Songololo, Sylvain Matutanga, déplore l'absence d'assistance : « Plus de 200 maisons dévastées, plus de 200 foyers abandonnés à leur triste sort. Nous demandons aux autorités de venir en aide à cette communauté.