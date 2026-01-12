Afrique: CAN 2025 - Le champion en titre au tapis, l'Algérie à la porte

Le tenant du titre ivoirien a été éliminé par l'Egypte (2-3), tandis que le Nigeria a facilement battu l'Algérie (2-0).

A Marrakech, devant 46 000 spectateurs, les Super Eagles ont largement dominé les Fennecs d'Algérie. Emmené par son redoutable secteur offensif (Adams-Osimhen-Lookman), le Nigeria se crée pléthore d'occasions (2e, 7e, 9e, 24e) et pense même avoir ouvert le score sur une reprise de Bassey au second poteau mais Bensebaini, d'un sauvetage sur sa ligne, retarde l'échéance (29e).

Après une ultime occasion d'Adams (27e), qui lèche le haut de la transversale, l'arbitre sénégalais siffle la fin d'une première période que les Algériens, sacrés en 2019 après avoir éliminé le Nigeria en demi-finale, auront traversé de manière fantomatique (aucun tir cadré).

Dès l'entame, les Super Eagles vont ajouter l'efficacité à leur domination : Osimhen bat Zidane d'une tête piquée victorieuse à la réception d'un centre de Onyemaechi (47e). Son quatrième but depuis le début de la CAN.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'attaquant de Galatasaray va ensuite se montrer très altruiste et se muer en passeur décisif pour Adams qui conclut un mouvement de transition initié par Iwobi (2-0, 57e). Le Nigeria va ensuite gérer sa fin de rencontre sereinement, sans jamais être mis en danger face à cette pâle sélection algérienne.

Seule ombre au tableau pour les triples champions d'Afrique (1980, 1994 et 2013) : la sortie sur blessure du capitaine Wilfried Ndidi (69e)

Pour l'Algérie, la fin de parcours est peu reluisante : les Fennecs ont fustigé l'arbitrage en dénonçant une main non sifflée d'Ajayi à la 12e. Une action discutable (le ballon touche d'abord la cuisse puis la main du défenseur à l'entrée de sa surface) qui ne doit pas servir de paravent à une prestation indigente de la part des Algériens.

S'ensuivirent début de bagarre générale initiée par Luca Zidane, un trio arbitral poursuivi dans les couloirs par certains joueurs et des heurts entre les supporteurs algériens et le service de sécurité. Notons qu'une vidéo montre des « journalistes » algériens s'en prendre à d'autres journalistes en zone mixte. Un spectacle affligeant.

Dans la soirée, à Agadir, l'Egypte a confirmé son statut de bête noire de la Côte d'Ivoire. En effet, les septuples champions d'Afrique ont éliminé le tenant du titre, portant à 12 le nombre de victoires en 22 confrontations directes (pour 4 nuls et 6 succès ivoiriens).

Et il n'aura fallu que trois minutes aux Pharaons pour ouvrir le score : Marmoush profite d'une erreur de Kossounou et mouche Fofana

Les débats sont ensuite globalement équilibrés, avec quelques occasions de part et d'autre, mais c'est finalement l'Egypte qui enfonce le clou à la 33e par une tête de Rabia sur un coup-franc de Salah.

Les Eléphants, sans être brillants, ne lâchent rien et parviennent à réduire l'écart à la 40e sur un coup-franc de Diomandé poussé dans ses propres buts par le malheureux Fatouh. Au retour de la pause-citron, Salah triple la mise sur une passe d'Ashour (53e). La seconde « assist » du match du milieu d'Al Ahly, passeur décisif pour Marsmoush en début de match.

Alors que le sort du match semblait entendu et que les Pharaons se dirigeaient vers la seizième demi-finale de leur histoire, Doué va redonner l'espoir à toute la Côte d'Ivoire d'une aile de pigeon (2-3, 73e).

Mais le score ne bougera finalement plus et l'Egypte rejoint le Sénégal dans le dernier carré. Dans l'autre match, le Nigeria affrontera le Maroc. Deux matches programmés le 14 janvier.