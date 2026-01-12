Djibouti: Le pays gagne une affaire d'arbitrage clé alors que l'Arabie Saoudite prend pied dans le port

Djibouti a remporté une rare victoire juridique dans le différend qui l'opposait depuis longtemps à Dubaï Ports World, apaisant ainsi des années de tension avec les Émirats arabes unis tout en remodelant la concurrence portuaire dans la Corne de l'Afrique.

Le 29 septembre 2025, la Cour d'arbitrage international de Londres a statué en faveur de l'État djiboutien, rejetant une demande de Dubaï Ports World qui réclamait environ 1 milliard de dollars de dommages et intérêts. L'affaire découlait de la décision prise par Djibouti en 2018 de résilier le contrat de DP World pour la construction et l'exploitation du terminal à conteneurs de Doraleh, précédemment géré par Port of Djibouti SA.

Le jugement met fin à sept années de litige et supprime une source d'incertitude qui avait pesé sur la réputation d'investissement de Djibouti. Les inquiétudes des États-Unis, qui craignaient que le terminal ne tombe sous le contrôle de la Chine, se sont également dissipées, après que l'US Africa Command a déclaré en 2019 que le port était mieux géré localement.

DP World a depuis essayé d'affaiblir la domination de Djibouti en soutenant d'autres ports autour du détroit de Bab el-Mandeb, notamment Berbera au Somaliland et Assab en Érythrée. Ces efforts n'ont pas encore atteint l'ampleur de ceux de Djibouti.

Djibouti ouvre maintenant ses ports à de nouveaux partenaires. L'opérateur saoudien Red Sea Gateway Terminal s'apprête à investir 180 millions de dollars dans le port de Tadjourah dans le cadre d'une concession de 30 ans à partir de 2026.

Points clés à retenir

La décision arbitrale renforce la position de Djibouti alors que la concurrence régionale sur les routes commerciales de la mer Rouge s'intensifie. En fermant le chapitre DP World, le pays réduit le risque juridique à un moment où les ports sont au coeur de la rivalité géopolitique et commerciale dans la Corne de l'Afrique. L'Arabie saoudite apparaît comme le partenaire privilégié de Djibouti. Riyad a soutenu le développement portuaire et l'infrastructure, y compris le financement du nouvel aéroport international Hassan Gouled, et a instauré la confiance grâce à des décennies de financement du développement.

L'alignement de Djibouti sur l'Arabie saoudite lors de la crise du Golfe de 2017 a encore resserré les liens. La concession de Tadjourah signale l'abandon de la domination émiratie au profit d'une base de partenaires plus diversifiée. Pour Djibouti, cela réduit la dépendance à l'égard de la Chine et équilibre l'influence du Golfe. Pour l'Arabie saoudite, elle garantit un point d'appui logistique stratégique à proximité de l'un des points d'étranglement maritimes les plus fréquentés au monde. DP World reste actif dans la région, mais sa capacité à contester le monopole portuaire de Djibouti s'est affaiblie. Avec Berbera limité par des lacunes en matière d'infrastructure et l'Éthiopie toujours dépendante de Djibouti pour la plupart de ses échanges commerciaux, Djibouti conserve un avantage certain. Le résultat met en évidence la façon dont les décisions juridiques, les concessions portuaires et les rivalités du Golfe sont désormais étroitement liées dans le contrôle des couloirs commerciaux de la mer Rouge.