Afrique: CAN 2025 - Le dernier carré est connu, place aux demi-finales

12 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par T.H

Fin du suspense des quarts de finale. La Coupe d'Afrique des nations 2025 entre dans sa phase décisive avec quatre poids lourds encore en course : le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et l'Égypte. Les demi-finales se disputeront le mercredi 14 janvier.

Les affiches du dernier carré de la CAN 2025 sont désormais officielles. Samedi, le Nigeria a validé son billet pour les demi-finales en écartant, sans trop de difficultés, l'Algérie (2-0). Une victoire maîtrisée qui permet aux Super Eagles de disputer leur 17e demi-finale dans l'histoire de la compétition.

Pour espérer atteindre la finale et faire mieux que lors de l'édition 2024, conclue par une défaite face à la Côte d'Ivoire, Victor Osimhen et ses coéquipiers devront se mesurer au Maroc. Cette demi-finale très attendue se jouera le mercredi 14 janvier à 21 heures au stade Prince Moulay Abdellah, antre des Lions de l'Atlas depuis le début du tournoi.

Porté par son public, le Maroc rêve d'un sacre continental à domicile, cinquante ans après son unique titre, remporté en 1976. En face, le Nigeria, revanchard après son absence à la prochaine Coupe du monde, entend jouer sa carte à fond. Un choc aux allures de finale avant l'heure.

Sénégal-Égypte, un duel de titans. Plus tôt dans la journée, à 18 heures, le Sénégal et l'Égypte ouvriront le bal des demi-finales au stade Ibn-Batouta de Tanger. Les Lions de la Teranga, solides et ambitieux, affronteront les Pharaons, vainqueurs de la Côte d'Ivoire au terme d'un quart de finale haletant (3-2). Cette affiche entre deux géants du football africain promet, elle aussi, intensité et spectacle, avec en ligne de mire une place en finale de la CAN 2025.

