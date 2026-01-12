Afrique: CAN 2025 - Le dernier carré est connu, place aux demi-finales

Fin du suspense des quarts de finale. La Coupe d'Afrique des nations 2025 entre dans sa phase décisive avec quatre poids lourds encore en course : le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et l'Égypte. Les demi-finales se disputeront le mercredi 14 janvier.

Les affiches du dernier carré de la CAN 2025 sont désormais officielles. Samedi, le Nigeria a validé son billet pour les demi-finales en écartant, sans trop de difficultés, l'Algérie (2-0). Une victoire maîtrisée qui permet aux Super Eagles de disputer leur 17e demi-finale dans l'histoire de la compétition.

Pour espérer atteindre la finale et faire mieux que lors de l'édition 2024, conclue par une défaite face à la Côte d'Ivoire, Victor Osimhen et ses coéquipiers devront se mesurer au Maroc. Cette demi-finale très attendue se jouera le mercredi 14 janvier à 21 heures au stade Prince Moulay Abdellah, antre des Lions de l'Atlas depuis le début du tournoi.

Porté par son public, le Maroc rêve d'un sacre continental à domicile, cinquante ans après son unique titre, remporté en 1976. En face, le Nigeria, revanchard après son absence à la prochaine Coupe du monde, entend jouer sa carte à fond. Un choc aux allures de finale avant l'heure.

Sénégal-Égypte, un duel de titans. Plus tôt dans la journée, à 18 heures, le Sénégal et l'Égypte ouvriront le bal des demi-finales au stade Ibn-Batouta de Tanger. Les Lions de la Teranga, solides et ambitieux, affronteront les Pharaons, vainqueurs de la Côte d'Ivoire au terme d'un quart de finale haletant (3-2). Cette affiche entre deux géants du football africain promet, elle aussi, intensité et spectacle, avec en ligne de mire une place en finale de la CAN 2025.