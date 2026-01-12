Congo-Kinshasa: Les conducteurs de motos et tricycles interdits d'accès au centre-ville de Lubumbashi

La mairie de Lubumbashi (Haut-Katanga) a interdit aux conducteurs de motos et de tricycles d'accéder au centre-ville.

L'autorité urbaine intérimaire, Joyce Tunda Chansa, a sillonné, jeudi 8 janvier, plusieurs artères de la ville pour sensibiliser ces usagers de la route au respect strict des limites fixées par la mairie.

La mairie de Lubumbashi a défini les zones que les conducteurs de motos et tricycles ne peuvent pas franchir. Selon ces limites :

Au nord, l'avenue Kambove ;

Au sud, les avenues Likasi et Sendwe ;

À l'est, l'arrêt Grand Bus Tunnel vers la chaussée Félix Tshisekedi ;

À l'ouest, l'avenue Kamanyola, la chaussée Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Adoula.

« Comme je vous l'ai dit, vous êtes des responsables. Vous avez été sensibilisés à deux ou trois reprises. Respectez les limites fixées sans que la police ne vous y contraigne. Si vous voyez un motard qui prend une direction interdite, appréhendez-le et amenez-le à la mairie. Surveillez-vous vous-mêmes », a déclaré Joyce Tunda Chansa.

Elle a également exhorté ces conducteurs à respecter les règles d'hygiène. Ce n'est pas la première fois que la mairie de Lubumbashi interdit aux conducteurs de motos et tricycles d'accéder au centre-ville, mais à chaque fois, ils passent outre cette mesure.