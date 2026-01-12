Congo-Kinshasa: Cadre de l'UDPS, Mado Ndowa appelle à l'unité au Sankuru

Ancienne ministre provinciale de l'Économie et des Finances du Sankuru, Mado Ndowa croit au développement de sa province.

Invitée de Radio Okapi, elle estime que l'unité, la paix et la cohésion entre les acteurs politiques et sociaux du Sankuru suffisent pour sortir cette province des sentiers battus.

Cadre à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Mado Ndowa est également d'avis que, dix ans après sa création, la province du Sankuru a besoin d'un leadership féminin pour un développement rapide.