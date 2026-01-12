Congo-Kinshasa: La MONUSCO sensibilise sur la masculinité positive à Mahagi

La section Genre de la MONUSCO a lancé, jeudi 8 janvier, une campagne de sensibilisation à la masculinité positive dans le territoire de Mahagi, situé à environ 165 kilomètres au nord de Bunia (Ituri).

A travers cette initiative, la mission onusienne vise à promouvoir une société plus équilibrée, fondée sur l'égalité entre l'homme et la femme.

« Les coutumes rétrogrades ont cantonné la femme à la cuisine. Comment saurons-nous qu'elle a aussi des idées qui peuvent construire la société et qu'elle a un apport », a déclaré Alain Rubenga.

De leur côté, certains participants ont reconnu avoir bafoué les droits des femmes et des jeunes filles dans leur vie. Ils se sont engagés à promouvoir ces droits au sein de leurs foyers et à sensibiliser d'autres couches de la population, comme l'a souligné l'un d'eux :

« Nous tous qui avons participé à cet atelier devons commencer par nous-mêmes et le faire ailleurs. Je suis engagé à sensibiliser à la masculinité positive ».

En Ituri, de nombreuses femmes et jeunes filles continuent de subir le poids de certaines coutumes, souvent au détriment de leurs droits fondamentaux.

Selon le constat dressé par plusieurs organisations de défense des droits humains, ces pratiques relèguent encore les femmes aux seuls travaux ménagers. Une situation qui empêche de nombreuses femmes d'exprimer pleinement leurs compétences et de participer aux instances de prise de décision au sein de la communauté.

Pour sa part, l'administrateur du territoire de Mahagi a encouragé ses administrés à adopter un comportement responsable, gage d'une véritable égalité entre l'homme et la femme.