Congo-Kinshasa: La MONUSCO sensibilise sur la masculinité positive à Mahagi

11 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La section Genre de la MONUSCO a lancé, jeudi 8 janvier, une campagne de sensibilisation à la masculinité positive dans le territoire de Mahagi, situé à environ 165 kilomètres au nord de Bunia (Ituri).

A travers cette initiative, la mission onusienne vise à promouvoir une société plus équilibrée, fondée sur l'égalité entre l'homme et la femme.

« Les coutumes rétrogrades ont cantonné la femme à la cuisine. Comment saurons-nous qu'elle a aussi des idées qui peuvent construire la société et qu'elle a un apport », a déclaré Alain Rubenga.

De leur côté, certains participants ont reconnu avoir bafoué les droits des femmes et des jeunes filles dans leur vie. Ils se sont engagés à promouvoir ces droits au sein de leurs foyers et à sensibiliser d'autres couches de la population, comme l'a souligné l'un d'eux :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous tous qui avons participé à cet atelier devons commencer par nous-mêmes et le faire ailleurs. Je suis engagé à sensibiliser à la masculinité positive ».

En Ituri, de nombreuses femmes et jeunes filles continuent de subir le poids de certaines coutumes, souvent au détriment de leurs droits fondamentaux.

Selon le constat dressé par plusieurs organisations de défense des droits humains, ces pratiques relèguent encore les femmes aux seuls travaux ménagers. Une situation qui empêche de nombreuses femmes d'exprimer pleinement leurs compétences et de participer aux instances de prise de décision au sein de la communauté.

Pour sa part, l'administrateur du territoire de Mahagi a encouragé ses administrés à adopter un comportement responsable, gage d'une véritable égalité entre l'homme et la femme.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.