Congo-Kinshasa: Congo Hope plaide pour la protection des droits des enfants à Kisangani

L'ONG Congo Hope Initiative (C.H.I) plaide pour une meilleure protection des droits de l'enfant, en particulier ceux en conflit avec la loi.

En partenariat avec la Fondation Doudou Fwamba, elle a mobilisé, samedi 10 janvier, cette catégorie d'enfants, les autorités et des ONG de la société civile pour réfléchir autour du thème marquant la 17e année de la promulgation de la loi portant protection des enfants, lors d'une rencontre organisée à l'esplanade de la mairie de Kisangani (Tshopo).

Pour Congo Hope Initiative, cette commémoration est une occasion de rappeler que la RDC dispose d'un cadre juridique important en matière de protection de l'enfant.

« On doit protéger l'enfant, garantir la santé, l'éducation, la sécurité sociale, l'alimentation pour qu'on ait les citoyens qu'il faut », a souligné le coordonnateur de l'ONG CHI, Trésor Grison Kakumbi.

Partenaire de Congo Hope Initiative, la Fondation Doudou Fwamba a réaffirmé son engagement à accompagner les enfants en conflit avec la loi à travers des actions sociales concrètes.

« Notre fondation s'inscrit dans une dynamique d'assistance, d'encadrement et de réinsertion sociale des enfants vulnérables. Cette journée renforce notre détermination à agir davantage sur le terrain », a déclaré son coordonnateur Trésor Batamba Ahuka.

Pour sa part, le député national Fontaine Mangala a insisté sur la responsabilité collective dans la garantie des droits fondamentaux de l'enfant, conformément aux lois en vigueur en RDC.