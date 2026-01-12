Congo-Kinshasa: Une cinquantaine de détenus de la prison de Bunia sensibilisés à l'entrepreneuriat

11 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une cinquantaine de détenus de la prison centrale de Bunia (Ituri), dont onze femmes, ont été formés, samedi 10 janvier, sur l'entrepreneuriat, la gestion financière et le développement personnel.

A l'initiative de la MONUSCO, cette session de formation a été organisée autour du thème :

« Comment transformer le temps de détention en opportunité économique en milieu carcéral ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La mission onusienne encourage ces prisonniers à mettre à profit leur temps de détention en apprenant des métiers professionnels, en vue de leur réinsertion socio-économique.

L'objectif est de provoquer un changement de mentalité, en amenant les détenus à considérer le temps passé en prison non comme une perte, mais comme une opportunité d'apprentissage.

Selon le directeur de la prison centrale de Bunia, l'acquisition de compétences professionnelles contribue à réduire les violences en milieu carcéral et à limiter les cas de récidive après la libération.

Camille Zonzi salue cette initiative, qu'il estime en appui aux efforts du gouvernement pour une réinsertion durable des personnes en conflit avec la loi.

Il ajoute que certains détenus formés en menuiserie ont déjà été mis à contribution dans la construction de plusieurs infrastructures au sein de la prison, notamment les bâtiments servant de cellules pour les femmes et les enfants.

La MONUSCO a déjà doté la prison de machines à coudre et d'ordinateurs destinés à la formation des détenus, même si l'impact de ces équipements demeure encore limité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.