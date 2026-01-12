Congo-Kinshasa: Une cinquantaine de détenus de la prison de Bunia sensibilisés à l'entrepreneuriat

Une cinquantaine de détenus de la prison centrale de Bunia (Ituri), dont onze femmes, ont été formés, samedi 10 janvier, sur l'entrepreneuriat, la gestion financière et le développement personnel.

A l'initiative de la MONUSCO, cette session de formation a été organisée autour du thème :

« Comment transformer le temps de détention en opportunité économique en milieu carcéral ».

La mission onusienne encourage ces prisonniers à mettre à profit leur temps de détention en apprenant des métiers professionnels, en vue de leur réinsertion socio-économique.

L'objectif est de provoquer un changement de mentalité, en amenant les détenus à considérer le temps passé en prison non comme une perte, mais comme une opportunité d'apprentissage.

Selon le directeur de la prison centrale de Bunia, l'acquisition de compétences professionnelles contribue à réduire les violences en milieu carcéral et à limiter les cas de récidive après la libération.

Camille Zonzi salue cette initiative, qu'il estime en appui aux efforts du gouvernement pour une réinsertion durable des personnes en conflit avec la loi.

Il ajoute que certains détenus formés en menuiserie ont déjà été mis à contribution dans la construction de plusieurs infrastructures au sein de la prison, notamment les bâtiments servant de cellules pour les femmes et les enfants.

La MONUSCO a déjà doté la prison de machines à coudre et d'ordinateurs destinés à la formation des détenus, même si l'impact de ces équipements demeure encore limité.