Congo-Kinshasa: LINAFOOT - L'AS VClub et le DCMP gagnent leurs premiers matches de la phase retour

11 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les deux géants du football kinois ont réussi leur rentrée au championnat national de football de la RDC.

L'AS VClub a battu, ce dimanche 11 janvier, l'Etoile du Kivu sur la note de trois buts à zéro au stade Joseph Kabila de Kindu, au Maniema.

Cette victoire en déplacement permet aux Dauphins noirs de la capitale de totaliser 26 points et de se hissent à la deuxième place du classement provisoire de ce championnat d'élite derrière les Aigles du Congo (31 points).

Le même dimanche à Kinshasa, le DCMP a eu raison de New Jac sur le score de deux buts à un au stade Tata Raphaël.

Les Immaculés comptent désormais 21 unités et se positionne à la cinquième place du classement du groupe B.

L'OC Renaissance a partagé les points avec Rangers sur la marque de zéro but partout.

Dans le groupe A, Tanganyika est venu à bout du CS Manika sur le score de deux buts à un alors que Lubumbashi Sport a battu Saint-Luc au stade Kibassa Maliba.

