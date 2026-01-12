Congo-Kinshasa: Près de 100 000 personnes privées d'accès à leurs champs et aux marchés à Bule-centre

Près de 100 000 personnes sont bloquées à Bule-centre, dans le territoire de Djugu (Ituri), sans accès aux services socio-économiques de base, notamment les champs et les marchés.

Selon la société civile locale, cette situation est due aux tirs sporadiques et aux affrontements impliquant la milice Convention pour la Révolution Populaire (CRP), qui se produisent quotidiennement à Bule et dans ses environs.

Les activités agricoles et économiques, y compris les boutiques et les marchés, sont totalement paralysées. Les structures sanitaires sont également fermées, mettant en difficulté des centaines de blessés privés de soins.

La société civile alerte sur une détérioration continue de la situation et appelle à une intervention urgente du gouvernement

La MONUSCO a procédé cette semaine à l'évacuation de certains habitants et humanitaires de Bule vers Fataki, ainsi que d'autres vers Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.

Depuis près d'un mois, la situation sécuritaire reste volatile à Bule, situé à environ 100 kilomètres au nord de Bunia, dans une zone sous influence de la milice CRP. Des coups de feu y sont entendus quotidiennement, affirme la société civile locale.

Des échanges de tirs ont notamment été signalés ce samedi entre les militaires ougandais de l'UPDF, déployés dans la zone, et des éléments de la CRP, menaçant la quiétude de la population actuellement regroupée autour de la base militaire de l'UPDF à Bule.

Des éléments des FARDC ont également tiré plusieurs coups de feu pour disperser des miliciens dont les mouvements étaient observés en direction de Sanduku.

Selon des sources locales, malgré les interventions militaires menées depuis au moins deux semaines, le groupe armé CRP n'a pas encore été démantelé dans les environs de Bule, ce qui aggrave la situation humanitaire dans la région.