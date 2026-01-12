Afrique: En Zambie, Guy Kabombo mobilise ses homologues de la CIRGL pour la paix dans l'Est du pays

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale mobilise ses collègues des pays de la CIRGL pour, le retour de la paix dans l'Est de la RDC.

Guy Kabombo Muadiamvita a réitéré son appel lors de la Réunion extraordinaire des ministres de la Défense de la sous-région, tenue ce samedi 10 janvier, dans la ville de Livingstone en Zambie.

Il a rappelé que la situation dans l'Est de la RDC n'est pas seulement une crise congolaise, mais une menace directe pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs.

Dans son discours, le ministre congolais de la Défense nationale a souligné que la CIRGL traverse une crise comme jamais auparavant et que le monde, tout comme les peuples de la région, attend des actes concrets, et non des déclarations sans suite.

Guy Kabombo Muadiamvita a insisté sur le fait que la paix ne peut plus être retardée, ni conditionnée à des calculs politiques, et que les mécanismes régionaux doivent devenir crédibles, opérationnels et dissuasifs, afin de protéger les populations civiles et de mettre fin aux cycles répétés de violences.

S'exprimant devant ses homologues, le VPM a lancé un appel à parler un même langage, à refuser toute complaisance envers les ennemis de la paix, et à transformer les engagements pris dans les Accords de Doha et de Washington en actions visibles sur le terrain.

A cette occasion, il a particulièrement mis l'accent sur l'opérationnalisation effective du Mécanisme Conjoint de Vérification Élargi Plus (MCVE+), comme un test de crédibilité pour la CIRGL et pour l'ensemble de la région.

Guy Kabombo Muadiamvita a en outre rappelé que les conclusions des assises de Livingstone ne doivent pas rester lettre morte.

Il a par ailleurs réaffirmé que la RDC demeure engagée dans une solution politique durable, mais que cette solution doit être soutenue par des mécanismes efficaces, une solidarité régionale sincère et une volonté partagée de rompre définitivement avec l'impunité.

Par cette participation active et ce leadership assumé, le Gouvernement Suminwa réaffirme sa détermination à défendre la souveraineté nationale, à porter la voix des populations victimes de la guerre, et à œuvrer, avec les pays de la Région, pour une paix durable, juste et effective dans les Grands Lacs.