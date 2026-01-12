Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 12 janvier 2026

revue de presse

Égypte: Les partis proches du pouvoir gagnent les législatives

Les partis proches du pouvoir en Egypte ont remporté la quasi-totalité des sièges à l’Assemblée nationale, selon les résultats définitifs annoncés samedi 10 janvier par l’Autorité électorale.

L’Autorité nationale des élections d’Égypte a dévoilé samedi les résultats des 49 derniers sièges d’un scrutin parlementaire débuté il y a plus de trois mois, offrant au président Abdel Fattah al-Sissi la super-majorité nécessaire pour amender la constitution.

La proclamation des résultats finaux avait été retardée en raison de la tenue de nouveaux scrutins dans certaines circonscriptions où les résultats initiaux avaient été annulés. (Source Apanews)

L’Éthiopie lance la construction du plus grand aéroport d’Afrique

L’Éthiopie voit grand, très grand. Samedi, le pays a lancé la construction de ce qui sera, selon le Premier ministre Abiy Ahmed, le plus grand aéroport d’Afrique.

Un mégaprojet de 12,7 milliards de dollars, destiné à faire de l’Éthiopie une plaque tournante mondiale du transport aérien. Situé à Bishoftu, à 40 kilomètres d’Addis-Abeba, ce futur hub s’étendra sur 35 kilomètres carrés et pourra accueillir jusqu’à 110 millions de passagers par an, soit près de cinq fois la capacité actuelle de l’aéroport Bole. La construction, qui doit durer cinq ans, comprendra aussi une autoroute à plusieurs voies et une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant le site à la capitale. (Source Africanews)

Soudan : Le gouvernement annonce son retour à Khartoum

Le Premier ministre soudanais a annoncé dimanche 11 janvier le retour dans la capitale Khartoum du gouvernement qui en avait été chassé en 2023 par la guerre et avait été transféré à Port-Soudan, dans l’est du pays.

« Nous sommes de retour aujourd’hui (…) le gouvernement de l’espoir revient dans la capitale nationale », a déclaré Kamel Idris aux journalistes à Khartoum, promettant de « meilleurs services » pour les habitants.

Plus de 3,7 millions de personnes avaient fui la capitale dès les premiers mois du conflit, déclenché en avril 2023, lorsque les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s’en étaient emparés. (Source African Manager)

Demi-finales CAN 2025 - Les favoris au rendez-vous

Le Maroc, le Sénégal, l'Egypte et le Nigéria, poursuivent leur aventure à la 35e édition de la CAN, Maroc 2025, après des matchs de quarts de finale âprement disputés. Les demi-finales, mercredi 14 janvier prochain, s'annoncent tout aussi palpitantes.

Le dernier carré de la CAN Maroc 2025 est connu depuis le 10 janvier 2025 et il ne reste plus que quatre prétendants qui lorgnent dame coupe. Le Sénégal, le Maroc, le Nigéria et l'Egypte ont, en effet, composté leur ticket pour les demi-finales à l'issue des quarts de finale, au vu du tableau, que certains observateurs ont qualifié des plus relevés de l'histoire.

Cette assertion peut être qualifiée de subjective par d'autres, mais ce qui est sûr ces quatre rencontres disputées les 9 et 10 janvier dernier ont offert du spectacle. (Source Sidwaya)

Législatives au Benin - Un scrutin sans suspense

Les Béninois étaient appelés, le 11 janvier 2026, aux urnes pour élire leurs députés et leurs conseillers communaux. Cinq partis dont trois de la mouvance présidentielle et deux de l'opposition, se disputent les 109 sièges au parlement et 1 800 au niveau local.

Les heureux élus auront un mandat de sept ans au lieu de cinq et ce, grâce à la récente modification de la Constitution. Ce double scrutin aurait pu ne pas se tenir si le récent coup de force de Pascal Tigri avait réussi. Mais en travaillant à préserver l'intégrité des institutions et à respecter ce rendez-vous électoral, les Béninois montrent leur attachement à la démocratie. (Source Le Pays)

Gabon: Retour du débat sur la peine de mort après la médiatisation de plusieurs crimes rituels

Au Gabon, de nombreuses réactions, depuis le jeudi 8 janvier après l'évocation d'une éventuelle réintroduction de la peine de mort. Le débat a été rouvert par les autorités dans un contexte de forte émotion de la population suite à plusieurs cas médiatisés de crimes rituels et de sang.

Lors de ces voeux à l'administration, le président Oligui Nguema n'a pas écarté la possibilité d'un retour de la peine capitale, abolie en 2010. La dernière exécution avait eu lieu en 1985. Il a renvoyé le sujet à une consultation populaire. (Source RFI)

Conflit des Grands Lacs : Un rendez-vous décisif à Lomé

Un accord de paix a été signé fin 2025 entre la RDC et le Rwanda à l'initiative du président américain Donald Trump. D'autres acteurs ont joué un rôle déterminant, parmi lesquels le Togo au nom de l'Union africaine.

Sur le terrain, les affrontements se poursuivent entre l'armée congolaise et les milices du M23, qui seraient soutenues par Kigali. Cette poursuite des hostilités malgré l'accord signé témoigne de la fragilité du processus de paix et de la nécessité d'une mise en œuvre rigoureuse des engagements pris.

Afin de tenter de ramener une paix véritable, un sommet de haut niveau est prévu à Lomé le 17 janvier. Cette rencontre s'appuie sur les efforts précédents, notamment la déclaration américaine issue de la réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité du 20 novembre 2025. (Source Togonews)

Guinée-Bissau : La junte et la Cedeao discutent d’une transition politique

Plus d’un mois après le coup d’État militaire ayant suspendu le processus électoral, la junte estime désormais qu’une année de transition est insuffisante. Plusieurs opposants, dont Domingos Simões Pereira, sont toujours derrière les barreaux.

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui assure la présidence tournante de la Cedeao, et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont mené des discussions samedi 10 janvier avec la junte au pouvoir en Guinée-Bissau sur une transition politique et la possible libération de prisonniers.

Ils ont surtout tenté d’accélérer la mise en place d’une transition auprès des membres de la junte, dirigée par le général Horta N’Tam. Les médiateurs plaident pour une transition courte et transparente pour rétablir l’ordre constitutionnel. (Source Jeune Afrique)

Cameroun : Une requête inédite pour la destitution de Paul Biya déposée

Une onde de choc traverse la scène politique camerounaise. Le professeur Olivier Bile, président du parti Les Libérateurs, a franchi un pas sans précédent en saisissant officiellement le Conseil constitutionnel pour exiger la destitution du président Paul Biya. Cette démarche, fondée sur l'article 55 de la loi organique de 2004, accuse le chef de l'État, au pouvoir depuis plus de quatre décennies, d'une incapacité à assumer ses fonctions.

La requête, rigoureusement déposée au greffe et adressée au secrétaire général de l'institution, Olivier Bile, invoque un silence assourdissant du président face aux crises multiformes du pays. Le professeur Bile dénonce une gouvernance déconnectée et une paralysie institutionnelle chronique. Son geste audacieux s'appuie sur des précédents internationaux de destitution pour incapacité manifeste, appelant les juges à un acte de courage républicain. (Source Camer be)

Madagascar : Exportation - La filière vanille menacée par le dumping et le blanchiment d'argent

La Refondation accuse un succès au niveau de la filière vanille, qui commence à se relever. Une relance malheureusement menacée par le dumping pratiqué par des acteurs qui s'adonnent visiblement à du blanchiment d'argent.

Des opérateurs de la filière vanille révèlent en effet que certains exportateurs proposent actuellement des offres à 10 dollars le kilo de vanille de la variété Cuts, d'un taux de vanilline de 1% à 1,4%. (Source MidiMadagasikara)

