Congo-Brazzaville: Pool - Echauffourées à Mindouli

Vélos incendiés à Ngamadzambala (Mayama), feu nourri près de Mindouli sur la Nationale 1, un détachement de la DGSP (Direction générale de la sécurité présidentielle) aurait été pris à parti par des ex-miliciens ninjas dans le Pool, dimanche 11 janvier.

Plusieurs sources signalent des échanges de tirs dans la périphérie du district de Mindouli (Pool) entre un convoi de la DGSP (Direction générale de la sécurité présidentielle) et un groupe de ninjas, miliciens « démobilisés », proches de M. Frédéric Bintsamou dit Ntoumi.

En partance pour Pointe-Noire dans le cadre de l'opération zéro kulunas lancée depuis quelques mois, la troupe de la DGSP aurait sur son passage incendié deux motocyclettes en situation irrégulière à Ngamadzambala, à l'entrée de la localité de Mayama située sur la Nationale 1. Tel est le sort réservé aux « deux roues » non-enregistrés dont les détenteurs sont soupçonnés de servir la cause du grand banditisme.

Serait-ce le cas des deux motos ? Pour l'instant, il n'y a rien de bien précis sur cette hypothèse. Toujours est-il que dans les entrefaites, armées de fusils de chasse et mécontents, des ex-miliciens auraient tendu une embuscade au contingent de la DGSP à hauteur du carrefour menant à Mindouli, à une bonne distance de Mayama.

S'en est suivi un échange de coups de feu de plusieurs heures entre les deux camps. Aucun bilan n'était disponible en fin de journée, mais des vidéos circulant sur les réseaux en fin de journée montraient des éléments de la DGSP déclarer la situation sous contrôle.

"Ils nous empêchaient de poursuivre notre mission sur Pointe-Noire au motif que nous avons incendiées des motos, ils l'ont appris à leur dépens " déclarait un solde lourdement armé. A suivre.