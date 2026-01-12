Madagascar: Football féminin - Disciples FC, Iriko Tsiafoy poursuit ses études et sa carrière aux USA

Grande fierté pour le football malgache : Iriko Tsiafoy Rakotoarimanana, milieu offensif de Disciples FC, s'envole vers les États-Unis pour poursuivre ses études en management du sport, tout en rejoignant le club des Tigers. Un nouveau chapitre s'ouvre pour cette jeune talentueuse, déjà auréolée de plusieurs titres nationaux et d'une sélection en équipe nationale.

Le club Disciples FC vit un moment historique

Sa joueuse, Iriko Tsiafoy Rakotoarimanana, vient d'être acceptée dans une université américaine pour suivre un cursus en management du sport. En parallèle, elle poursuivra son rêve de footballeuse en intégrant le club des Tigers, une étape décisive dans sa carrière.

Arrivée en 2022 au sein de Disciples FC, Iriko Tsiafoy s'est rapidement imposée comme un milieu offensif incontournable. Son talent et sa vision du jeu ont contribué à hisser le club au sommet du championnat national en 2023.

Deux ans plus tard, elle a confirmé son statut en décrochant le titre de championne de Madagascar en futsal, une discipline où elle excelle également. Son parcours ne s'arrête pas aux frontières nationales.

En avril 2025, elle a porté fièrement les couleurs des Barea féminines lors de la première Coupe d'Afrique des nations de futsal féminin, organisée à Rabat, au Maroc. Une expérience internationale qui a renforcé son ambition et sa détermination.

Fierté

Pour Disciples FC, ce départ est une source de fierté. « Nous avons apporté notre appui et soutien pour son voyage. Nous sommes fiers de voir un de nos talents s'envoler pour une noble cause et souhaitons à tous les autres de suivre sa trace. Le club lui adresse ses félicitations et ses bénédictions, en lui souhaitant plein succès dans cette nouvelle étape », a déclaré la direction.

Au-delà d'un simple transfert, c'est une véritable reconnaissance du potentiel des footballeuses malgaches. Iriko Tsiafoy devient ainsi un symbole d'espoir pour la jeunesse sportive du pays, prouvant que discipline, persévérance et passion peuvent ouvrir les portes du monde.